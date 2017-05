Cinq minutes de voyage à travers la ville qui ne dort jamais...

Du haut de ses 18 ans, Josh Charow a bien du talent. Photographe, il a réussi à capter de magnifiques perspectives de New York réalisées autour des lumières de la ville. Des images impressionnantes et magiques qui reflètent parfaitement l'ambiance de Big Apple. "Sur les toits, en skate, ou juste avec des amis, j'ai toujours ma caméra sur moi, prêt à filmer. Ce petit film est l'histoire de mes premiers mois dans la ville la plus géniale du monde. Je n'ai jamais mis autant de cœur dans un ouvrage alors j'espère que cela va vous plaire", explique-t-il sur Vimeo. De quoi s'évader cinq minutes...