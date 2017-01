En fait cette nouvelle facette de l'app est simple : chaque jour, elle vous demande "Are we running today?" ("Allons-nous courir aujourd'hui?") un message englobant et très simple que Nike espère assez incitiatif pour booster la forme des uns et des autres en allant courir tous les jours. En tous les cas, Kevin Hart répond "oui" et cela l'amène très loin !





On peut ne pas le prendre au pied de la lettre mais la vidéo donne au moins l'envie de se bouger, d'une façon où d'une autre !