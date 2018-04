15 avril 1960 : Le roi Philippe naît au château de Belvédère à Bruxelles. Une salle d’accouchement avait spécialement été mise en place pour accueillir le futur roi des Belges. La reine Paola a également donné naissance à Astrid dans ce château, deux ans plus tard.

De 1982 à 1985 : Philippe de Belgique, qui est encore prince à cette époque, entame des études au Trinity College de l’Université d’Oxford et ensuite à la Graduate School de l’Université de Stanford. Il y obtient un Master of Art en Science Politique. Il est ainsi le premier membre de la famille royale belge à acquérir un diplôme universitaire. Avant ce prestigieux diplôme le roi a aussi étudié à l’École Royale Militaire (1978-1981).

4 décembre 1999 : Cela fera 19 ans, cette année que la reine Mathilde et le roi Philippe se sont mariés civilement à l’Hôtel de Ville de Bruxelles et religieusement en la Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule. Mathilde de Belgique était pour l’occasion vêtue d’une robe de mariée réalisée par Edouard Vermeulen (Natan). La reine est depuis lors toujours séduite par le styliste belge. Elle porte à de nombreuses occasions les vêtements raffinés et contemporains de la marque Natan.

25 octobre 2001 : A cette date, le couple royal accueille son premier enfant, Elisabeth, aujourd’hui âgée de 16 ans. Deux ans plus, c’est le prince Gabriel (14 ans) qui pointe le bout de son nez, le 20 août 2003. Ensuite suivra Emmanuel (12 ans) le 4 octobre 2005. Eléonore (10 ans) viendra clôturer cette famille nombreuse le 16 avril 2008.

21 juillet 2013 : Le jour de la Fête nationale belge, le prince Philippe succède à son père le roi Albert II. Il est depuis ce jour Sa Majesté le Roi des Belges.