Bientôt le mariage? Besoin d'idées rapidement ou pour plus tard? Juste une envie de rêver en couple? Le Salon du mariage et de l'Art de recevoir ouvre justement ses portes ce week-end à Bruxelles.

Le mariage, c'est une journée exceptionnelle qui ne se vit qu'une fois (ou du moins que très peu de fois). Quel que soit leur budget, les futurs mariés veulent que cette fête soit parfaite, à leur image et surtout qu'elle plaise à leurs invités. Pour sa 10e édition, le Salon du mariage et de l'Art de recevoir propose le meilleur du savoir-faire, du faire-savoir, de la réception, des artisans bijoutiers aux créateurs de robes de mariée, en passant par les traiteurs, l'art du faire-part, les organisations de cérémonie à l'étranger, les photographes, etc.

Un salon du mariage, pour quoi faire?

Il ne s'agit pas simplement de remplir son samedi ou son dimanche en flânant dans les allées du prestigieux Cercle de Lorraine. Un salon du mariage, c'est un gain de temps considérable. En deux ou trois heures, il est possible d'obtenir toutes les informations, les bonnes adresses et déjà des réservations en vue d'organiser son mariage. Tout est sur place et les futurs mariés ou leurs proches peuvent directement établir le contact avec les professionnels du secteur, se faire conseiller sans devoir chercher mille réponses sur Internet, envoyer dix mails et passer différents coups de fils à gauche et à droite.

En plein conte de fées

Si l'an dernier, la tendance mariage était au style hippie chic, 2017 se tourne vers les contes de fée. Un peu de rêve, un brin d'opulence, de la végétation, des petits plaisirs partout, du mobilier d'époque, des fleurs dans les cheveux, du doré et de l'argenté, des robes avec des matières qui s'envolent (tulle, mousseline, etc.). Au programme du week-end: des défilés de robes, des dégustations de champagne, un corner shooting photos, des animations musicales, des bars à chignons et des coins maquillage, des concours, de la déco, des conseils personnalisés... ainsi que tous les trucs et astuces bons à prendre pour réussir parfaitement son mariage.

--> Le Salon du mariage et de l'Art de recevoir, les samedi et dimanche 21 et 22 janvier, de 11 à18h, Cercle de Lorraine, place Poelaert 6 à bruxelles. Entrée: 15 € par couple et 8€ par personne. Infos: www.lesalondumariage.be