Ah qu'on les aime ces petites (et grosses) bêtes-là qui nous apportent tant d'amour mais aussi tant de bêtises et de tracas ! Alors pour les chouchouter au mieux, autant connaître les bonnes adresses à Bruxelles, qui vous apporteront aussi une solution pratique pour chaque question relative à vos animaux.

Des bonnes adresses repérées par French-Connect.





Les adresses chouchous

Dandy Kat : Alexis promène vos toutous (les chiens il les adore et a d’ailleurs grandi avec deux chiens). Il aime aussi tous les animaux de compagnie mais est surtout passionné par les chats. Le sien s’appelle Lily. Il a fait de cette passion son métier : Alexis garde vos chats. Mais aussi vos petits animaux, comme les rongeurs. Cerise sur le gâteau, Alexis peut même se charger de relever votre courrier ou encore d’arroser des plantes. Bref, le luxe d’une offre all-in-one. Le mieux est encore de le rencontrer pour discuter de vos besoins avec lui, il vous proposera un devis sur-mesure. Vous verrez, sa bonne humeur est communicative. Ca fait du bien de pouvoir faire confiance à quelqu’un les yeux fermés. Ses services sont disponibles sur les communes d’Uccle, d’Ixelles, de Saint-Gilles, d’Etterbeek, de Forest et de Watermael-Boitsfort.

Tél : +32 468 37 80 67 - alexis@dandykat-be.com

Le courtier Crab : Ils sont courtiers de père en fils, donc plus qu’un métier, vous conseiller est une passion pour eux. Ce courtier met son expertise dans le domaine des assurances à votre service pour trouver avec vous la formule qui correspondra le mieux à vos besoins. Du sur-mesure, rien de formaté et une réelle écoute. Ils proposent une approche globale des assurances et peuvent vous couvrir dans tous les domaines, allant de votre vélo, à votre maison en passant par votre famille et vos animaux ! Avec une assurance spécifique, votre chien ou votre chat est assuré en cas de maladie, d’accident ou d’opération. Les frais vétérinaires sont remboursés et vous pouvez même choisir vous-même le niveau de remboursement de ceux-ci. Quoi de mieux finalement, que de pouvoir confier ses assurances à une seule et même personne !

Contact : Henri-Roland Barbier Tél : +32 477 59 46 81, heba@jeancrab.be

Poils et Plumes : Alain et Thierry sont passionnés, compétents et qualifiés dans le domaine de la vente d’articles hauts de gamme pour tous vos animaux qu’ils soient à poils ou plumes. Ils ne sont pas avares en conseils et partagent bien volontiers avec vous leur expertise dans le domaine. Dans la boutique d’Uccle, vous trouverez également un service de "Dog Wash" et des zones « nutrition haute digestibilité » afin de trouver la nourriture la plus adaptée à vos animaux. Mais aussi un coin tout cosy où dénicher des accessoires tendances comme des paniers, des coussins ou encore des couvertures. Côté plumes, une zone leur est dédiée, des perroquets en passant par les oiseaux exotiques. Bref, tout y est pensé pour le bien-être de nos amis les bêtes. Et comme la philosophie de Poils et Plumes est « Au mieux pour l’animal », le Poils et Plumes de Uccle est animaux admis.

40 rue Edige Van Ophem, 1180 Uccle Tél : +32 2 725 64 00 (Pour votre facilité, un vaste parking est à votre disposition à l’avenue Ilya Prigogine)

© Unsplash







Les comportementalistes canins

Un comportementaliste c'est canon, mais quezako ? En réalité, il s’agit d’un éducateur canin qui se chargera de faire de votre chien un parfait « gentleman ». Il ne sautera plus sur chaque passant qu’il croise, n’écrasera plus les plantes de la voisine (enfin quoique…) et arrêtera d’aboyer à tout vent.

Adeline Westerling : Cette « Pet Lover » prend en charge votre meilleur ami pour des séances de coaching et d’éducation canine. Après une phase d’observation, elle déterminera avec vous les points à travailler dans votre relation maître-chien et traitera les éventuels troubles comportementaux qui sont finalement, comme elle l’explique, très fréquemment liés à la relation qui s’est installée entre tous les membres de la famille et le chien. Pour Adeline, il est donc essentiel de comprendre votre chien pour que le coaching soit efficace avec des résultats sur long terme. Adeline se déplace chez vous pour des consultations de 60 minutes.

Tél : +32 477 48 46 64

My Dream Dog : Stéphanie vous apprendra, pas à pas, à acquérir les bons réflexes pour que la cohabitation avec votre chien soit la plus harmonieuse possible. Elle propose des séances individuelles et collectives pour améliorer son comportement. Mais aussi des promenades collectives pour qu’il puisse se défouler.

37 avenue des Lilas, 1410 Waterloo Tél : +32 477 35 01 31



Club EPC : Vous pourrez également trouver des bons dresseurs et éducateurs canins dans les centres canins de votre commune. La rédaction a testé celui de Linkebeek et on vous le recommande (dressage les mardis et samedis par classe de niveau avec des instructeurs bénévoles passionnés et très compétents. Activité un dimanche par mois dans une atmosphère chaleureuse)!

Tél: +32 483 05 00 83 ou +32 473 28 45 61

© Unsplash



Une gamelle étoilée

Ne dit-on pas qu'on est ce que l'on mange? Alors voici deux adresses de traiteurs pour chiens qui leur mijoteront des gamelles sur-mesure.

Dog Chef : Un traiteur qui concocte des plats frais, naturels et sans additifs pour les chiens. Les portions préparées sont calibrées en fonction des besoins de votre chien et élaborées par des vétérinaires experts en nutrition. Cerise sur le gâteau, les commandes sont livrées à domicile. Un vrai service sur-mesure pour nos toutous ! Quant à vous, vous ne vous occupez de rien.

4 avenue Lavoisier, 1300 Wavre Tél : +32 78 48 40 08



La Cuisine de Lola : Ici aussi, on vous propose de changer les habitudes alimentaires de votre chien avec des plats préparés à base d’aliments sains, naturels et frais. Le menu est adapté spécifiquement à votre chien. Et si jamais votre chien ne devait pas aimer les recettes, vous serez remboursé ! Livraison à domicile, vous pouvez choisir le lieu et l’heure.





Une petite coupe de printemps

Toutou : Voici un service de toilettage qui existe depuis 1976, et même pour les grands chiens, c'est dire ! La boutique propose également des accessoires, pour chiens et chats, de la nourriture ainsi que des articles spéciaux pour chihuahua et autres grandes races.

135 F rue Saint-Lambert, 1200 Woluwe-Saint-Lambert Tél : +32 2 772 39 99



Oisellerie des Etangs : A la lecture du nom, on pourrait croire qu’on ne trouve dans cette boutique que des bêtes à plumes. Détrompez-vous, il s’agit également d’un service de toilettage pour vos animaux à poils. On y déniche aussi les accessoires qui vont bien pour qu’ils soient encore plus beaux !

303 chaussée d'Ixelles, 1050 Ixelles Tél : +32 2 648 52 75

Dog Save The Queen : Même vos amis à 4 pattes les plus rétifs se laisseront bichonner par cette professionnelle, tout en douceur et délicatesse.

53 rue de l'Aqueduc, 1060 Saint Gilles Tél : +32 483 04 32 88



Happy Puppy : Dans ce joli salon, votre animal sera entre de bonnes mains, celle d’une passionnée qui met tout son coeur et sa douceur aux services de nos petits compagnons.

115 rue Marguerite Bervoets, 1190 Forest Tél : +32 2 445 67 76



Sishou : Un salon de toilettage à domicile. Cette « pet mobile » vient jusque chez vous pour refaire une beauté à votre chien. Bac pour le bain, et table pour la coupe... tout y est pour ressortir pimpé.

Tél : +32 475 54 71 51

© Unsplash



Les adresses qui font plaisir

Chiens Médailles : Un site où trouver des médailles dans tous les formats, toutes les matières et à prix ultra compétitifs!

Dog’s Factory : Les chiens aussi ont leur plaine de jeux couverte, la première de Belgique ! 700 m2 pour qu’ils puissent se défouler et s’amuser même quand il pleut sous la surveillance de professionnels, pendant que vous dégustez un café tranquille… Et s’il fait beau ? Pas de problème, un espace extérieur existe également. Mais ce n’est pas tout : vous pouvez aussi laisser votre toutou en « crèche » de jour, pour quelques heures ou la journée, ou le confier au centre éducatif canin si nécessaire.

Wood’s dog : Ce centre organise des activités et des thérapies assistées par les chiens. On y apprend à grandir et s'épanouir par la construction d'une relation basée sur le respect mutuel entre l'enfant, les animaux et la nature.

Rue du champ des fossés, 1370 Mélin Tél : +32 471 13 23 22

Activ'Dog : Une asbl qui propose également des activités assistées par les chiens. Elle organise notamment des visites dans des maisons de repos pour tenir compagnie aux pensionnaires!

54 Bois Pirart, 1332 Genval Tél: +32 2 653 44 64 ou +32 475 91 71 80





Les adresses utiles pour retrouver son toutou disparu

La police locale

Veeweyde, la société protectrice des animaux au +32 2 527 10 50

Help Animal, un refuge pour animaux abandonnés et/ou perdus au +32 2 523 44 16

La Croix Bleue, l'association de protection des animaux qui accueille des animaux en détresse au +32 2 378 45 20





