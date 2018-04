On ne change pas une équipe qui gagne, la phrase s'adapte parfaitement à la collaboration entre Les Organisateurs et le Jam Hotel de la chaussée de Charleroi, toujours prêt à faire (se) bouger les foules. Pour faire venir les beaux jours et les sorteurs, le rooftof bar du Jam Hotel a fait peau neuve avec, à la déco, toujours Lionel Jadot qui a conçu l'aménagement intérieur de cet établissement original qui attire toutes les bourses grâce à ses chambres à plusieurs lits.

Des soirées cosy

© DR



Les Organisateurs ont déjà lancé avec succès des soirées thématiques à succès comme les soirées Chez Ginette au Havana Club, qui encore aujourd'hui font salle comble tous les vendredis. Auparavant, ils avaient déjà contribué au buzz entourant le lancement de l'Hôtel JAM, en organisant les apéros J'Peux Pas J'Ai Piscinesur ses terrasses du jeudi. L'an passé, on leur devait Là-Haut au dernier étage du Viage avec Michel Penneman, à l'ambiance jungle et aux immenses terrasses. Comme un jardin en plein centre-ville !

Dès la semaine prochaine, ils lanceront donc leur petit dernier, Perché : un bar ouvert tous les jours tout en haut de l'hôtel Jam qui permettra de profiter tous les jours de l'espace intérieur et de deux terrasses s'il vous plaît :celle face à la baie vitrée, aménagée avec des fauteuils et une longue table tandis qu'un escalier menera à la terrasse avec la longue piscine au 5e étage.

Perché accueille le public avec une longue banquette garnie de sangles de toutes les couleurs, des petits fauteuils sur mesure colorés, un bar agrandi, et une ambiance cosy et chaleureuse signée Lionel Jadot.

Et petit scoop : les soirées Là-Haut au Viage seront de retour le jeudi à partir du 3 mai ! On en reparle...

Perché, au 7e étage de l’hôtel JAM - 132 Chaussée de Charleroi à 1060 Brussels, tous les jours de midi à minuit.