Liste d'attente pour espérer y passer la nuit : près d'un an !

Qui aurait pu croire qu'une cabane perchée dans les bois détrônerait les villas avec piscine ? Et pourtant, le logement le plus demandé sur la plateforme communautaire Airbnb, c'est bien ce petit chalet construit au milieu des bois entre sept arbres, non loin d'Atlanta. Conçu par l'architecte Peter Bahouth (ancien directeur de Greenpeace USA), le lieu est aussi connu pour son apparition dans Hunger Games et Dumb and Dumber.

Si son cadre enchanteur, reculé de la civilisation, n'y est pas pour rien, la mini-maison peut s'aménager selon les envies. Elle comprend trois pièces reliées entre-elles par une passerelle. Le lit est équipé de roulettes, permettant aux voyageurs de dormir à la belle étoile s'ils le souhaitent. En été, les lucioles envahissent le lieu, plongeant l'endroit dans un univers féerique. Le salon est aménagé de meubles anciens.

Malgré l'absence de sanitaires (les propriétaires ouvrent leurs portes à quelques mètres pour cela), de chauffage et de climatisation, les amoureux de lieux insolites n'hésitent pas à débourser 330 euros pour une nuit. Chaque mois, le bien enregistre près de 30 000 visites sur Airbnb et 147 000 personnes l'ont sauvé dans leur wishlist. Et pour ceux qui rêveraient d'y passer un week-end, il faudra s'armer de patience et attendre le mois de juin prochain.