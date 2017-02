"I am an immigrant", proclament plusieurs personnalités connues du monde de la mode, issues d'origines diverses.

"I am an immigrant, ich bin einwanderer, je suis immigrée,...". Les mannequins Adriana Lima, Doutzen Kroes, Anja Rubik ou encore Winnie Harlow mais aussi l'ancienne directrice artistique du magazine américain Vogue, Grace Coddington, la productrice et mannequin française Caroline de Maigret font partie des 80 personnalités de la mode qui ont décidé de clamer face cam' qu'elles sont immigrées aux Etats-Unis.

C'est la créatrice belgo-américaine Diane von Furstenberg qui clôture cette vidéo par ce message : "I'm an immigrant. America was very good to me".

Cette vidéo a été publiée par le W Magazine en signe de protestation au décret anti-immigration de Donald Trump, qui interdit pour trois mois l'accès aux Etats-Unis aux ressortissants de sept pays musulmans.

Pour l'heure, ce décret migratoire a été suspendu par deux juges. Mais le nouveau président américain a annoncé qu'il présenterait prochainement un nouveau texte.