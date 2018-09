Les pains et pâtisseries sont dans l'air du temps et désormais, ils auront leur événement ! Lundi 24 septembre se tiendra, sur le site de « Tour et Taxis » à Bruxelles, un nouveau salon dédié à la boulangerie-pâtisserie.





Bonne nouvelle pour les amateurs de gourmandises sucrées. Ce lundi 24 septembre se tiendra le premier salon bruxellois spécialement dédié à la boulangerie-pâtisserie. Dès 11 heures, découvrez dans un des halls de « Tour et Taxis » une foule de stands animés par la plupart des grands acteurs du secteur, dont les marques de chocolat Callebaut et Valrhona, les représentants de l’AFSCA ou encore La Lorraine ou Vandemoortele. « Il était grand temps de redynamiser le secteur de la boulangerie-pâtisserie en créant un salon à Bruxelles », explique Pascal Brauns, l’organisateur de l’événement. « Le public pourra découvrir des nouveaux produits, des tendances et des innovations liées au secteur. Sans oublier la rencontre avec des boulangers et pâtissiers de renom. »

Sculpture sur glace et modelage de chocolat

Destiné avant tout aux professionnels, ce salon intéressera sans doute également les amateurs éclairés et les passionnés de gourmandise. En parallèle des stands d’exposition, assistez à des conférences sur l’importance de la présence d’un commerce sur les réseaux sociaux, sur le travail en alternance ou encore sur la sécurité de la chaîne alimentaire. Vous aurez également l’occasion de découvrir une démonstration de sculpture sur glace, du modelage de chocolat et le façonnage de pain en direct. Les trois représentants belges à la Coupe du monde de pâtisserie seront présents sur place pour ces démonstrations.

>> La participation à ce salon est gratuite et se fait sur inscription, via le site Internet de l’événement ( www.bbevent.be )

>> Les bonnes boulangeries artisanales de Bruxelles et du Brabant wallon se trouvent sur tartine-et-boterham.be