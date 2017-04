On pourrait se croire au cœur d'un conte de fée et pourtant cette jolie cabane de verre est réelle. C'est l'artiste américaine Neile Cooper qui l'a créée avec des matériaux recyclés et des vitraux.

Passionnée de vitraux, Neile Cooper a renoncé à son ambition lorsque le marché immobilier américain est plongé dans la crise. Sa reconversion : les bijoux. Mais s'exprimer sur un plus grand format lui manquait. L'artiste a donc lancé ce projet fou au fond de son jardin, celui de confectionner un rêve d'enfant, la fameuse cabane dans les bois.

Pour des raisons écologiques et budgétaires, Neile a uniquement opté pour des matériaux de récupération comme des poutres fabriquées à base d'arbres tombés, les lattes en bois d'un portail endommagé par une tempête, d'anciennes fenêtres, etc. Le résultat : un véritable sanctuaire de verre qui sert d'espace de lecture, de lieu de yoga, de studio artistique au cœur d'une forêt verdoyante dans le New Jersey. Le havre de paix de Neile... Au travers de ces vitraux en fleurs, oiseaux, papillons et autres scènes de la nature, on retrouve tout l'univers coloré et sauvage de l'artiste. Un véritable bijou qui varie selon les saisons et la luminosité.