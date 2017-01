Vivre la magie de Noël en Italie, assister à l'ouverture du musée Yves Saint Laurent à Marrakech, fêter les 500 ans du port du Havre ou encore terminer l'été à Zanzibar...

Chaque guide ou site de réservation de voyage dresse son best-of des destinations inspirantes pour l'année à venir. Cette fois, c'est au tour du guide du Routard. Et le concept est plutôt chouette puisque ce classement permet de connaître le moment le plus judicieux pour se rendre à tel ou tel endroit dans le monde. Il présente trois trips par mois en fonction de la saison, de l'ouverture d'une expo, de fêtes, d'événements particuliers, du calme, etc. En tout, il s'agit de 36 destinations variées pour 2017 !





Janvier

: c'est la meilleure saison pour s'y rendre, jusque fin mars.

: Il y a deux bonnes raisons de se rendre dans le Périgord cet hiver. D'abord parce que Lascaux IV vient d'ouvrir ses portes. Le Centre International de l’Art Pariétal, célèbre site préhistorique s’offre une nouvelle jeunesse. Ensuite, parce qu'à Sarlat, c'est la Fête de la Truffe les 13 et 15 janvier. L'occasion d'une escapade gourmande...

Hambourg en fanfare: la ville portuaire fait l'événement en ce mois de janvier avec l'ouverture très attendue de sa Philharmonie. L'événement est bien sûr musical, mais aussi architectural. Le bâtiment de brique et de verre est magnifique.





Février

Majorque et Ibiza, en mode zen : hors saison, c'est le meilleur moment pour (re)découvrir toute la beauté des Baléares.



De folles journées à Nantes: Nantes en hiver? Et pourquoi pas. La ville bouge beaucoup avec deux festivals, l'un de musique classique, l'autre de cultures et musiques urbaines.

Costa Rica, la nature avant tout: le coup de coeur du Routard pour "sa douceur de vivre, la splendeur de ses paysages naturels et la gentillesse de ses habitants"





Mars

On se ressource dans le Tarn : "Une destination pour se faire du bien". On y retrouve tout le charme du Sud-Ouest avec des villages authentiques, une gastronomie raffinée et un accueil chaleureux.

En Belgique pour se régaler: oui, c'est chez nous ! Le guide propose, le temps d'un week-end, de profiter du patrimoine gastronomique de la Wallonie qui est à l'honneur en 2017 avec notamment Mindjî, le premier festival européen de gastronomie.

Les cerisiers en fleur du Japon: dès la fin du mois, le spectacle est magnifique, même s'il est éphémère.





Avril

La Côte d’Azur et le Val de Loire, côté jardins : le premier Festival des Jardins est organisé durant tout le mois d'avril. L'occasion de découvrir les 80 jardins remarquables de la région.

Californie, travelling sur la Highway n°1 : de mi-avril à fin juin, c'est la saison idéale pour un road trip de rêve en deux semaines avec 800 km à parcourir.

Week-end romantique à Salzbourg : en avril, la ville de Mozart célèbre la musique lors du Festival de Pâques. Week-end romantique garanti !





Mai

Le Nord-Est du Vietnam, hors des sentiers battus: au Vietnam, il n'y a pas que Hanoi et la baie d'Along. Plus au nord-est autour de Cao Bang et Lang Son , la région est encore assez méconnue, sauvage et l'on y croise encore des minorités au mode de vie ancestral.

Le Havre, 500 ans et pourtant si jeune: à partir du 27 mai, Le Havre démarre cinq mois de festivités à l'occasion des 500 ans de sa création. Le moment idéal de s'y rendre pour (re)découvrir cette ville portuaire inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco.

Capitales baltes, les séductrices de l’Est : cap vers Tallinn, Riga, Vilnius à la rencontre de ce riche patrimoine historique, témoin de siècles mouvementés.





Juin

L'Equateur de toutes les couleurs: un pays petit, mais d'une diversité incroyable avec une destination mythique à réaliser au large de ses côtes, les îles Galapagos.

Finlande, côte ouest: cette année, le pays scandinave fête le centenaire de son indépendance. Des fêtes à Helsinki et la déconnexion totale au coeur des campagnes et villages.

L’Auvergne et Clermont-Ferrand, au pays des volcans: un grand bol d'air pur au pays des volcans.





Juillet

Bordeaux et le Bordelais: Bordeaux, ville de l'année 2017, mais aussi une cité qui se rapproche de la capitale française avec l'ouverture d'une ligne de TGV qui reliera les deux villes en 2h04.

L'Ecosse pour remonter le temps: "un univers fascinant où se côtoient les sites ancestraux datant de l'ère néolithique, l'histoire des clans écossais ou, tout simplement, celle du whisky !"

L'année du Canada et de Montréal : le Canada fête en effet son 150e anniversaire. Des tas de festivités animeront le pays tout au long de l'année et plus particulièrement autour du 1er juillet (le Canada Day). L'entrée dans les parcs et les musées nationaux sera gratuite pour l'occasion en 2017. Et à Montréal, on fêtera également le 375e anniversaire de la ville.





Août

Les Cévennes, en toute authenticité: c'est l'endroit idéal pour s'isoler des foules du mois d'août en France. Retour à la nature sauvage. Parfait pour les randonnées !

Le Danemark, au-delà de Copenhague: l'été, c'est le moment de partir à la découverte de ce petit pays, d'autant que les soirées sont longues. Le mieux, c'est encore de s'y balader à vélo. Et puis, n'oublions pas que la ville d'Aarhus est capitale européenne de la culture 2017.

Zanzibar, l'invitation au voyage: la meilleure saison pour s'y rendre, c'est de juin à octobre. L'île aux épices et aux plages paradisiaques est également un véritable brassage des cultures.





Septembre

Le Golfe du Morbihan, pour prolonger l’été: pour respirer dans un univers "aux airs d’aquarelle" en profitant de la douceur estivale encore présente.

Cape Town, capitale artistique: c'est en septembre que s'ouvre le MOOCA, le premier musée d’art contemporain africain, sur le V&A Waterfront.

La Roumanie, si dépaysante: encore méconnu, ce pays recèle de nombreuses richesses. Et à deux pas de chez nous, la Roumanie dépayse totalement. Et le must, c'est de se rendre dans le delta du Danube pour observer la plus grande réserve naturelle de pélicans d'Europe.





Octobre

Le nord du Portugal en douceur: moins fréquentée que les alentours de Lisbonne et l'Algarve, cette région est magnifique à l'arrière-saison avec la haute vallée du Douro en tête.

Le Canal de Bourgogne, au fil de l’eau : en bateau ou à vélo, cette région au patrimoine extraordinaire se visite en mode "slow tourisme" en cinq jours. De quoi réaliser une jolie escapade automnale avec des pauses gourmandes et œnologiques.

Argentine, le Nord-Est, sur les traces des missions: en octobre, c'est le printemps et la saison sèche. Et même si les chutes d'Iguazu sont plus impressionnantes à la fin de la saison des pluies, le spectacle est extraordinaire.





Novembre

En France, dans un hébergement insolite: l'imagination ne manque pas, que ce soit dans un avion, une cabane au dessus de l'eau, un combi VW, une roulotte, etc.

La Thaïlande verte, version écotouristique: il est tout à fait possible d'explorer la Thaïlande hors des sentiers battus. Les conseils: la région de l'Isan dans le nord-est, le triangle d'Or au nord de Chiang Rai et l'extraordinaire parc de Khao Sok.

L’Istrie, à l’ombre des oliviers: cette année, Pula (capitale de l'Istrie) inaugure un musée consacré à l'huile d'olive, produit phare de la gastronomie croate. A découvrir de préférence hors-saison.





Décembre:

Naples et la Campanie, au pays des crèches: à l'époque de Noël, les crèches sont spectaculaires à Naples. Tout le quartier de Spaccanapoli ressemble d'ailleurs à "une scène de théâtre à ciel ouvert". En décembre, le climat reste doux et ensoleillé.

Franche-Comté, l’autre pays de Noël: l'Alsace n'est pas l'unique en France à fêter Noël en grande pompe. Avec un peu de chance, la neige peut même être au rendez-vous au pied du jura.

Marrakech, sur les traces d’Yves Saint-Laurent: dès l'automne, un musée consacré à Yves Saint-Laurent ouvrira ses portes à Marrakech, ville adorée du styliste.