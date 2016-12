Impossible de clôturer l'année sans revenir sur les blogueuses belges les plus influentes.





Emma Gelaude

Certaines blogueuses résistent contre vents et marées, Emma Gelaude en fait partie ! Depuis plus de 10 ans, elle distille conseils mode et beauté avec élégance. Elle est l’une des blogueuses belges les plus influentes.

>> www.emmagelaude.com









Milkywaysblueyes

Bas en résille, boots argentées, sneakers blanches à lacets de soie et chemise oversize,… La jolie Claire séduit avec ses associations originales et audacieuses. Cette année, elle a déménagé dans la capitale et nous a emmené avec elle dans sa recherche du mobilier parfait pour un appart' chaleureux. On aime ses conseils pour rester classe en portant des baskets.

>> http://milkywaysblueyes.com









I Do It Myself

Trouver des alternatives au sapin traditionnel, fabriquer ses sous-verres en perles, ajouter un effet marbre à son dernier achat, réaliser son propre porte-manteau scandinave,... Le credo de Céline ? « Avoir une belle déco sans se ruiner. » La jeune femme de 27 ans partage ses DIY faciles à réaliser et à des prix abordables. On adore ses conseils pour réaliser une jolie table de fête.

>> http://idoitmyself.be









Limaswardrobe

Lima Ché nous emmène partout avec elle, lors de ses nombreux voyages à Paris, dans les coulisses du défilé Victoria's Secret, au premier rang avec Kate Moss,... On aime ses robes en velours et le mix sacs de luxe avec un bonnet H&M. Une vraie inspiration!

>> http://www.limaswardrobe.com





Tellement lui

Tellement lui, c'est d'abord Luigi, la trentaine et coiffeur. Le Bruxellois se décrit comme « boulimique de tendances ». Mode, beauté, lifestyle, Luigi joue sur tous les plans. On aime l'onglet dédié aux sneakers.

>> http://tellementlui.com









Annabelpesant

Annabel partage ses looks au jour le jour. Originaire de Gand, elle vit aujourd'hui à Anvers. On aime ses bonnes adresses food et son style incroyable.

>> www.annabelpesant.com/









Fouett magic

Fouett magic, c'est un blog culinaire ultra dynamique. Meg, gourmande de nature, passionnée par les bonnes choses et les bons produits, cuisine pour faire plaisir. On aime ses bonnes idées de recettes pour les fêtes.

>> www.fouettmagic.com









Polienne

Polienne, c’est le journal de Paulien Riemis, une blogueuse basée à Anvers. On adore ses citations inspirées, sa routine make-up et ses looks du jour.

>> www.polienne.com/









My Life in Colors

Derrière My Life in Colors , il y a Francine Kerckhaert, une véritable business woman, épouse et maman de deux filles. Son obsession ? La couleur. On aime ses jolis sacs à main et ses tenues colorées qui ne font pas perroquet.

>> https://mylifeincolors.net









Odile Sacoche

Odile Sacoche, c’est « La James Bond Girl de la blogo. La Super Woman du net. La Sorcière bien aimée 2.0. Et puis finalement, à force de tour et de détour, j’ai simplement décidé d’être moi. » Blogueuse et infographiste, elle partage avec nous ses coups de cœur, ses lectures, ses billets d’humeur, ses conseils beautés, ses astuces photos et ses bons plans geeks.

>> http://www.odilesacoche.be









Monbopetitmonde

Blogueuse mais aussi photographe, la jolie Ganaëlle collectionne les clichés les plus improbables - un dab avec Elio Di Rupo -, organise des mojito kids party et décrypte la mode des ados. On aime son sac Marshall, réplique d'un véritable ampli, kitsch à souhait.

>> http://monbopetitmonde.com