Chaque année, c’est pareil… quand le jour J approche, certains sont aux taquets, et d’autres, aux abois !

Noël et le Jour de l’An tombent toujours aux mêmes dates, et pourtant, au dernier moment, ils n’ont toujours rien prévu, nada, nothing, walou… Si vous aussi êtes charrette sur les prochaines fêtes, les quelques minutes consacrées à la lecture de ce carnet vous feront gagner un temps fou!





Vous n’avez pas encore de sapin et vous avez les boules ? Il est encore juste temps.

Relaxez-vous, Sapins.be vous le livre, et le décore si vous le souhaitez ! Il n’y a qu’à demander, devis sur mesure !

Autre possibilité : louer un sapin déjà décoré chez De Groene Boulevard ! Vous avez le choix entre 9 styles de décoration possibles tous plus féériques les uns que les autres, et des sapins de 1 à 4 mètres de haut ! A partir de 150 euros la location, reprise en Janvier.

Listminut : est une plateforme qui met en relations particuliers et semi-professionnels pour tous les services du quotidien. Pour les fêtes, ils vous proposent de vous livrer votre sapin, choisi sur leur site. Très utile pour trouver des services, tels que de l'aide pour vous aider à préparer ou servir le dîner.





Lumières et cotillons !

Palais des Cotillons : Les grands classiques du genre sont là : confetti, langues de belle-mère, serpentins, feux d’artifice… que la fête commence!

Rue du Lombard 66, 1000 Bruxelles, +32 (0)2 512 23 20

Balloons events : On y trouve des ballons thématiques, mais aussi des langues de belle-mère, des chapeaux pointus turlututu, des serpentins et des confetti!

Chaussée de Charleroi 211, 1060 St-Gilles, +32 (0)2 534 50 20

Maîtres artificiers Van Cleemput : Et si pour rendre les nuits de réveillon encore plus féériques, on rajoutait des étoiles à la voute céleste ? Pour faire briller les yeux des enfants, petits et grands, rien de tel qu’un feu d’artifice, conçus par des professionnels.

Rue du Chêne 9, 1000 Bruxelles, +32 (0)2 513 23 05

GSP2 : Une belle lumière dans la pièce de votre réception ou à l'extérieur pour illuminer la façade de votre maison, réalisée par des professionnels. Colorée ou non, ce sera du plus vif effet ! Habituée à faire des galas mais également des events privés, ce sont les spécialistes et pour les avoir testé, on connait leur sérieux pour un résultat toujours réussi.





Pour le dîner





Retrouvez les autres adresses de traiteurs et chefs à domicile !





Pour vos courses, optez pour la livraison à domicile :

Solucious.be , il s’agit du grossiste alimentaire Colruyt Group qui vous livre tous les produits pour la maison et l’alimentation : des aliments frais, du sec, des surgelés et d’autres produits non-food. Commande par internet

Rob épicerie fine : vous trouverez tous les produits des grandes marques gourmandes : Bouchers, charcutiers, poissonniers, cuisiniers, fromagers, boulangers et pâtissiers... possibilité de se faire livrer sa commande.

Delhaize : Vous passez votre réservation par internet, par téléphone, ou par fax. Vous trouvez chez Caddyhome un choix de plusieurs milliers de produits vendus également dans les rayons des supermarchés Delhaize.

Picard Surgelés : vous livre à domicile. On retrouve tous les produits des magasins.

Poissonnerie Fish Me, Il s’agit de la poissonnerie de la rue Malibran à Ixelles (1050) qui propose de nous livrer poissons et fruits de mer. Un minimum d’achat est à prévoir pour la livraison. Tout arrive bien frais !

Combo, le service de la poste : Sur le site de combo, vous faites toutes vos courses en ligne tant pour les produits frais comme le pain du boulanger, la viande du boucher, les fruits et légumes issus d'une production locale... que pour ceux disponibles dans un supermarché. Et la Poste vous livre en une seule fois chez vous en soirée entre 18h et 20h. Vous payez votre livraison directement au facteur - 9,95 € – ainsi que tous vos achats via votre carte bancaire, carte de crédit ou titres-repas électroniques (Ticket Restaurant Edenred). Peu importe le nombre de magasins dans lesquels vous commandez, ils livrent tous vos achats en une seule fois, et vous ne payez qu'une fois la livraison.





