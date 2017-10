Et si ce soir on éteignait la télé ou l'ordi pour se réserver une soirée instructive ?

Vous allez nous dire, "moi le soir je suis crevé(e), je ne ressors pas"...

Mais si on vous disait que le soir à Bruxelles, des activités culturelles, philosophiques et même domestiques, sont si énergisantes que vous en oublierez votre pantoufles et le son du quotidien.

Des soirées pour l'esprit, pour nourrir ses rêves et ses envies de liberté... que votre vie soit extraordinaire. Carpe Diem ! Suivez les bons plans de French-Connect.

En collaboration avec le site French-Connect , dénicheur de belles adresses entre Paris et Bruxelles pour les curieux, les amateurs de bonne humeur, les bons vivants et pour la famille… on y trouve aussi des idées de voyages et de sorties. Véritable trait d’union entre les belges et les français, French-Connect propose également des offres d’emploi sans néerlandais et des opportunités de networking. On participe en s'inscrivant sur le site French-Connect.com .

Libérez vos langues et vos forces !

· CLL Language Centres : En plus de leur panoplie de cours de langues, ce centre linguistique de référence vous propose désormais des soirées thématiques pour compléter votre immersion dans une langue. Cinq sujets vous sont proposés dans la langue d'apprentissage - Anglais - Français - Néerlandais :

· améliorer votre prononciation,

· rédiger de manière efficace,

· argumenter et convaincre,

· présenter oralement,

· et animer une réunion.

bru@cll.be Tél : 0800 21 332

· Ichec Formation Continue : Pour tous ceux qui souhaitent perfectionner leurs connaissances ou se réorienter totalement, l’Ichec Formation Continue (enseignement supérieur de type post-universitaire) propose une sélection de cours du soir pour vous aider à combler vos lacunes ou parfaire vos connaissances : Des nouveaux Executive Masters combinant des certificats de base et des certificats spécialisés au choix. Une formule plus souple et adaptée à vos projets professionnels en 2 modules de 4 mois en soirée.

4 boulevard Brand Whitlock, 1150 Woluwe-Saint-Pierre Tél : +32 2 739 37 41

Être ou ne pas être ! Autour de la philo

· Café Philo : Un espace qui permet à tout un chacun de s’exprimer sur une question philosophique. Chaque débat est animé par des philosophes professionnels sur les sujets proposés par les participants. Chaque 2ème, 4ème et 5ème dimanche de chaque mois histoire de terminer le weekend sur une note intellectuelle.

13 avenue de Tervuren, 1040 Etterbeek

· L'Ecole de Philosophie : Des cours dispensés sous forme de cycles et qui donnent l’opportunité de considérer des idées philosophiques et des questions qui ont une réelle valeur dans nos vies, sur des sujets que nous aimerions souvent aborder mais que le rythme des occupations ne permet que très rarement. Cette approche proposera des moyens et des outils pour devenir plus conscient, pour se sentir pleinement présent à l'existence et «vivre la vie».

43 rue Gachard, 1050 Ixelles Tél: +32 2 640 71 53

· Grandes conférences catholiques : La tribune des Grandes Conférences Catholiques est animée d’un esprit d’ouverture, de curiosité et de liberté de pensée. A l’heure de la mondialisation, elle permet de nourrir un public avide de savoir et de comprendre, dans le respect des opinions. Depuis 1931, des intervenants de grande qualité interviennent pour décrypter le monde. Le programme est toujours incroyable et les places sont comptées. Dans l'espoir que vous aurez la vôtre.

Sur inscription sur leur site - renseignements au 02/543 70 99. Les conférences sont toujours à 20H30 au Square Brussels Meeting Centre Rue Mont des Arts, 1000 Bruxelles

Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie ! Avec les enfants

· Conférences Ex Ducère : Cycle de conférences de soutien à la parentalité. Cinq soirées sont planifiées chaque fois le mercredi soir de 20h00 à 22h00 dans la salle Auditorium du Centre Culturel et de Congrès de Woluwe-Saint-Pierre... Démarrage le 18/10. Il n'y a pas de site, on a trouvé une page facebook .

Centre Culturel & de Congrès, salle Auditorium – 93 av. Ch. Thielemans 1150 Woluwe-Saint-Pierre

· Les soirées Parents-Thèses : A l’origine de ce beau projet de développement personnel, une passionnée de l’être humain et des enfants : Sandrine Corbiau. Elle vous propose des soirées thématiques avec des intervenants professionnels sur des sujets aussi divers que l’enfant, la relation parents-enfants, l’éducation ou encore le couple.

Tél : +32 475 46 48 86

Se remplir l'esprit ! Mais pas que...

· Les Dégustations d'Eric Boschman : Une fois par mois environ, Eric Boschman vous fait découvrir des vins et autres boissons sans se fatiguer les neurones, avec humour, et savoir-boire. Ce sont de petits groupes (15 personnes max) et on vient à la carte, sans abonnement. Sa maxime: "le vin est un plaisir et doit le rester". Prix 55€ par soirée. infos : Les lundis d'Eric , contactez papadopoulosmaria@yahoo.fr

Tél: +32 495 24 24 99