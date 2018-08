Grâce à notre collaboration avec le site dénicheur de pépites en France et en Belgique, French Connect, voici des activités à faire les pieds dans l'eau en Belgique. Un must pour le week-end caniculaire qui approche.

French-Connect.com nous y aide ! French-Connect, c'est un explorateur urbain entre Paris à Bruxelles, et dénicheur de belles adresses. On y trouve des idées de sorties et même une boutique on line pour des marques Made In France Made in Belgium. Véritable trait d’union entre les belges et les français, French-Connect propose également des offres d’emploi sans néerlandais et des opportunités de networking. On participe en s'inscrivant sur le site French-Connect.com









Sur les plus grands lacs de Belgique

Les Lacs de l’Eau d’Heure offrent une expérience unique avec plus de 25 activités spectaculaires, des balades à vélo et à pied surprenantes et de nombreux événements festifs. Voici notre sélection pour un bol d’air frais au bord de l’eau.

Le Crocodile Rouge : Un amphibus pour découvrir le lac d’une façon ludique avec vos enfants. A priori, ils n’auront pas encore eu l’occasion de rouler sur l’eau, puisqu’il s’agit d’une première en Europe, alors l’étonnement devrait être garanti ! Le casque sur les oreilles et c’est parti pour une visite guidée sur le lac.

99 route de la Plate Taille, 6440 Boussu-Lez-Walcourt Tél : +32 476 29 89 11

Krokodil Laser Game : Une bataille de laser qui a lieu dans les entrailles du barrage. On y affronte les Krokodil-Rex : 60 marches, 4 niveaux pour se retrouver au cœur de la jungle. Pour être complètement immergé dans l’ambiance, comptez sur un léger brouillard, le bruit des arbres, de l'eau, de l'orage et des éclairs…Inédit et surprenant.

99 route de la Plate Taille, 6440 Boussu-Lez-Walcourt Tél : +32 476 29 89 11

Aqua Golf : On se croirait sur les berges de Manhattan à l’heure de l’apéro sur ce pratice d’un genre particulier : en bord d’eau. On affûte son club et c’est parti pour viser l’un des 15 greens flottants sur l’eau du Lac de la Plate Taille.

99 route de la Plate Taille, 6440 Boussu-Lez-Walcourt Tél : +32 476 29 89 11

Red Crocodile Sails : Un moment intense et vraiment dans le vent. Après une courte explication qui vous permettra de gréer et régler le char à voile, le moniteur mettra en place différents parcours adaptés à votre niveau et aux conditions météos. Les cheveux au vent, vous êtes parti pour une balade assez unique.

99 route de la Plate Taille, 6440 Boussu-Lez-Walcourt Tél : +32 476 29 89 11

Natura Park : Au coeur de l'Entre-Sambre et Meuse, au bord des Lacs de l'Eau d'Heure, une activité, "entre eaux et oiseaux". En effet, les rives deviennent le terrain de jeu du Natura Parc l'Eau d'Heure : ponts de singe, échelles, plans inclinés, filets, rondins articulés, trapèzes, murs d'escalade et même un saut pendulaire de plus de 15 mètres de haut ou encore des tyroliennes géantes.

99 route de la Plate Taille, 6440 Boussu-lez-Walcourt Tél: +32 478 09 16 72

Aquacentre : Un parc aquatique qui conjugue sports et loisirs. Une immense piscine avec jets massant, canons à eau, jacuzzi géant et un toboggan « infinity jump » pour enchaîner éclats de rire et plongeons pendant que les sportifs se défoulent sur les terrains de tennis et de squash. Bonne nouvelle, on y va quand on veut puisque le parc est ouvert 365 jours / an !

1 rue du Bois du Four, 6440 Froidchapelle Tél: +32 71 20 81 81





Dans un parc aquatique géant

Terhills Aquapark : Un mix de toutes les activités aquatiques dont les petits et les grands rêvent. A la base on y vient pour des leçons de wakeboard. Mais cet été, le lieu accueille un parc aquatique géant avec des toboggans à n'en plus finir, des obstacles ou encore des escaliers disséminés sur 1500 mètres carrés!

5 National Parklaan, 3650 Dilsen





Autre option plus proche de Bruxelles, le Lac de Genval

Genval Yacht Club : De la voile oui mais version chic et semi-urbaine sur le lac de Genval, à peine à 20 minutes de Bruxelles. Dans ce Yacht Club, les enfants peuvent suivre des cours de planches à voile et des stages de voile dès l’âge de 5 ans.

190 A Meerlaan, 3090 Overijse Tél : +32 2 784 30 43





Ô mon capitaine

Canal du Centre Historique : Embarquez pour une balade fluviale et traversez les époques : de l’ère industrielle à nos jours, vous découvrirez un patrimoine exceptionnel. C’est à bord d’un bateau que vous franchirez les différents ascenseurs hydrauliques. Ils sont centenaires et sont les seuls au monde à être encore en état de marche. On vous conseille également d’aller visiter l’ascenseur de Strepy-Thieu (http://voiesdeau.hainaut.be/fr/sitetouristique/ascenseur-funiculaire-strepy-thieu/) et le Plan incliné de Ronquières (http://voiesdeau.hainaut.be/fr/sitetouristique/plan-incline-ronquieres/). Vous verrez, vos enfants ne seront pas les seuls à être impressionnés.

Balade sur la Meuse : Au milieu coulait une rivière… A Dinant, entre la grotte et la citadelle, faites une halte et allez flâner sur la Meuse à bord d’un bateau que vous piloterez vous-même (inutile d’avoir un permis). La croisière s’amuse !

Lieu de départ : Boulevard Sasserath, 5500 Dinant, via Dinant Evasion Tél : +32 82 22 43 97





Sous terre

Grottes de Hotton : Après avoir descendu 600 marches (pensez qu'il faut également les remonter !) vous serez 65 mètres sous terre et vous découvrirez les grottes inscrites au patrimoine naturel de la Wallonie. La visite de ces grottes "des Milles et une nuits" est incroyable et vous conduira à une rivière souterraine. Fraîcheur garantie.

Naviguer sous terre dans la grotte de Neptune: Naviguer vous connaissez, mais sous terre vous avez déjà tenté ? Il est possible (si le niveau de l’eau le permet) de naviguer sur une rivière à bord d’une embarcation dans les entrailles des Grottes de Neptune. Vous verrez, ici l’eau fait partie intégrante du décor. Attention, il est indispensable de réserver la visite parce que le nombre de personnes par visite est limité. Avis météo, il fait 12 degrés dans la grotte, couvrez vos têtes blondes.

24 rue de l’Adujoir, 5660 Couvin Tél : +32 60 31 19 54





Et au milieu coule une rivière

Voici différents endroits où louer un canoë et vous laisser couler le long de la rivière :

À Anvers, sur la Petite Nèthe

Au Luxembourg, sur la Semois

Dans le Brabant-Flamand, sur la Dyle

La version classique sur la Lesse

Descente de la Lesse : Une activité qu’on aime proposer à la famille et aux amis pour une paisible balade (enfin mis à part les chutes à traverser, fous rires garantis !). Une agréable façon de découvrir la Vallée de la Lesse en prenant un bol d’air frais dans un cadre verdoyant.

Kayaks Libert 1 Quai de Meuse, 5500 Ansemme Tél : +32 2 82 22 24 78

À vélo

Canal à Damme : Cette balade, nous on l’adore. Elle est bucolique à souhait (vous longez le canal en traversant le pittoresque village de Damme) et aussi déstressante qu’une séance de yoga.Sur votre chemin, quelques vaches, des moulins, une campagne verdoyante et Bruges qui se dessine à l’horizon. Et si vous préférez rester sur l’eau, il est possible de prendre une navette. Zen soyons zen...

Lieu de départ : à Bruges, Noorweegsekaai 31 (toutes les deux heures de 12 à 18h). A Damme, Damse Vaart Zuid (toutes les deux heures, de 11 à 17h)

Bac à Bornem : Au départ du village de Bornem, on se balade à vélo le long de l’Escaut et on passe de village en village à bord de bacs à prendre sur l’eau.

Voici le parcours à télécharger





À la mer

Kite Surf : Pour les amateurs de kitesurf, catamaran ou encore de surf, on vous conseille d’aller prendre des cours chez Jack Fly, l’équipe est pro et super accueillante. Histoire d’apprendre à dompter la vague et le vent.

Riverwoods Beachclub, 832B Zeedijk, 8300 Knokke Tél : +32 495 38 43 84

Char à voile : A la côte, la station balnéaire de La Panne est le spot idéal pour parcourir la plage en char à voile. On va à l’école de voile Lazef pour s’initier à cette activité décoiffante et charrier le bord de mer comme un pro.

20 Dynastielaan, 8660 De Panne Tél : + 32 58 41 57 47

Dans un parc

Domaine de Wijers : De nombreuses activités possibles au coeur du Limbourg, avec ses 1000 étangs. Admirer la flore et la faune, à pied ou en vélo, avec des pistes modernes où vous serez au milieu de l'eau, voire à fleur d'eau. C'est magique !

Départ et arrivée : Point-noeud n°96, Slachthuiskaai à Hasselt. Les itinéraires disponibles sur le site

Bois des Rêves : Au cœur du Brabant wallon, on trouve ce domaine provincial de 67 hectares. Plus qu’une piscine, on y trouve une plaine de jeux, un étang de pêche, une piste de santé, une pataugeoire, un solarium et une piscine extérieure. Par contre, si vous êtes plutôt d’humeur « seul au monde », passez votre chemin.

1 Allée du Bois des Rêves, 1340 Ottignies Tél : +32 10 41 60 72

Jardins d’eau : Un endroit romanesque dans lequel on se balade au-travers des jardins aquatiques, bassins, cascades, fontaines, allées ombragées.

37 rue des Jardins d’Annevoie, 5537 Anhée

Les activités insolites les pieds dans l'eau

Surfrider : Arrêtez de vous prendre pour Brice et venez plutôt surfer la vague au Surf Rider, la vraie, enfin presque. Entre les toboggans géants et la rivière rapide, on découvre un espace de surf dans une piscine. Sur cette vague artificielle, on se croirait en pleine session de surf à Biarritz. Comme ça pour les prochaines vacances, vous ne passerez plus votre été à l’attendre cette vague, vous serez dessus !

121 rue Sylvain Guyaux, 7100 La Louvière Tél : +32 64 23 66 60

Flyboard : Ca, c’est l’activité à faire si vous avez envie d’être le héros de vos enfants. Debout sur une planche, vous vous retrouvez propulsé dans les airs comme Ironman. Ca demande un peu d’entraînement forcément mais le résultat est impressionnant. On peut le pratiquer dans 7 spots différents en Belgique.

Rue d'Harchies, 7322 Pommeroeul ou alors aux lacs de l'Eau d'Heure Tél : +32 65 94 90 82

Paddle à La Capitainerie : On enfile son maillot et hop on file sur sa planche, une rame à la main et c’est parti pour une paisible balade sur la Meuse. Ca c’est pour la version solo. Mais pour les envies de fous-rires, réservez la planche Big Mama qui peut accueillir jusqu’à 8 personnes ! On ne garantit pas que vous rentriez sec au port mais détendu et heureux, ça c’est certain. Pour les plus aguerris, un championnat belge de « Paddle Rivière » est prévu en octobre ! La Capitainerie propose également des sessions de Paddle Yoga ou même de Paddle Polo.

Boulevard de la Meuse, 5100 Jambes Tél : +32 476 23 31 42

Aqualibi : Dans la région de Wavre, à 20 minutes de Bruxelles, on trouve le parc aquatique par excellence : le toboggan flash, les Jacuzzis, les piscines à vagues... Il vient d’être entièrement rénové et ils ont même pensé à aménager une toute nouvelle zone dédiée uniquement aux enfants.

100 Boulevard de l’Europe, 1300 Wavre Tél : +32 10 42 16 03





Les pieds dans l'eau sans quitter Bruxelles

A découvrir sur le site de French-Connect.com >> ICI