Comme chaque année, en octobre, l’Organisation mondiale de la santé veut sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein.

Une campagne soutenue par January Jones. L’actrice de 40 ans a posé topless et très maquillée sur Instagram avec cette seule légende : "Aime tes melons", jeu de mot inspiré du nom de la créatrice de mode Tamara Mellon, qui propose des dépistages gratuits du cancer du sein à Los Angeles. Plus sobrement, la chroniqueuse de la RTBF, Delphine Simon, a publié un magnifique cliché en noir et blanc où elle ne porte qu’un blazer pour rendre hommage à sa maman, décédée du cancer du sein, mais aussi à toutes les femmes qui luttent contre cette maladie. Deux exemples à suivre.

Serena Williams également s'engage pour Octobre rose. Dans une vidéo, elle incite les femmes à pratiquer l’auto-palpation des seins afin de détecter un changement. Mains sur la poitrine, elle chante a cappella "I touch myself ", une chanson qui a été écrite il y a 30 ans en hommage à la diva Chrissy Amphlet du groupe "Divinyls", morte du cancer du sein.