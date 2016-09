Les chiens saucisses vont-ils envahir Bruxelles ?

Magazine









Le hot dog est la tendance de l'automne. Et le sausage dog aussi ! On voit en fait de plus en plus de teckels, ces petits chiens courts sur pattes à poils durs ou longs que l'on appelle affectueusement les chiens saucisses.

Val Pétillon, une adepte des réseaux sociaux et propriétaire gaga de son petit chien Charly (saucisse va sans dire) a décidé d'organiser des balades mensuelles de chiens saucisses dans le parc Royal à Bruxelles! Une idée marrante qu'elle relaie à travers une page facebook. Son but : arriver à constituer la plus grande troupe de chiens saucisses possible.

Mais les adeptes de cette race de chiens qui ne peuvent pas s'y rendre se régaleront aussi à regarder les posts réguliers et drôles sur la page Sausage Dog Tour.

Pour une balade conviviale ce dimanche, c'est ici pour l'inscription gratuite





Comment s'appelle votre saucisse ?

Ma saucisse s’appelle Charly, c’est un petit teckel à poil long âgé de deux ans.

Pourquoi cette drôle d'idée de rassembler le plus de chiens saucisses ?

L’idée n’est pas de moi, elle vient d’Australie où il existe plusieurs groupes de chiens saucisses qui vont régulièrement se promener ensemble, ainsi ils créent des gros paquets de saucisses. J’ai trouvé ça fun et farfelu, et plutôt sympa pour mon chien, j’ai donc créé une page similaire, mais version belge avec toutes les infos de balades. C'est tout nouveau, cela existe depuis le mois dernier. La communauté doit grandir !

Ils ne sont pas commodes ces petits chiens-là, cela ne va pas créer des bagarres ?

C’est vrai qu’ils sont têtus, mais en général ce sont des chiens plus sociables qu’on ne le pense. Ils adorent la compagnie d’autres chiens.

Au fait, aimez-vous les hot-dogs ?

Bien sûr, qui n’aime pas les hot-dogs ?

Et Val... vous considérez-vous, vous aussi comme une saucisse ?

Hhhaaa, hhhaaa non, moi je serai plutôt boulette, à deux - avec Charly - disons que nous faisons la paire...

Charly a deux ans