Un jour, l'actrice s'est muée en "gourou" de la santé. Depuis, les médecins s'insurgent contre ses conseils parfois dangereux...

Sans l'aide de formations, de diplômes ou même de conseils solides, Gwyneth Paltrow s'est décrétée "gourou" de l'alimentation et du bien-être. Depuis une dizaine d'année, l'actrice livre ses conseils précieux pour maigrir, éviter le cancer, mener une vie saine, atteindre une vie sexuelle plus épanouie, etc. La "bible" de Gwynnie, on la retrouve son site internet Goop. Elle est suivie par des milliers d'internautes tous les jours, autant dire que l'impact est sérieux. Si certaines de ses explications beauté semblent louables, la majorité de ses conseils nutritifs et sexo sont régulièrement décriés par les médecins. Gwyneth Paltrow est ainsi perçue comme dangereuse, surtout par le Dr. Gunter, une gynécologue canadienne qui critique systématiquement les débordements de l'actrice.

Dernier en date : la comédienne encourage la prise de supplément d'iode pour stimuler le système immunitaire et prévenir du cancer. "C'est n'importe quoi. L'iode est essentiel au corps humain mais nous n'en avons pas besoin de beaucoup parce que c'est un micronutriment. Manger quelques fois par mois à l'extérieur fournit au corps assez d'iode (...) Tout dans cet article est mauvais et potentiellement dangereux", explique la spécialiste. A moins qu'une personne soit concernée par une carence en cet élément, sa surconsommation risque de provoquer une hyperthyroïdie ou une hypothyroïdie, le cancer de la thyroïde, etc. Le tout reste de bien s'alimenter et de consommer du poisson, des algues, du sel iodé, des produits laitiers et des œufs.





Les oeufs de jade dans le vagin

Dernièrement, Gwyneth Paltrow conseillait aux femmes de porter des œufs de jade dans leur vagin, du matin au soir, pour améliorer leur vie sexuelle. Il s'agit d'une technique chinoise datant de l'Antiquité. Les gynécologues sont unanimes : les muscles pelviens ne sont pas faits pour être contractés en permanence. Cet accessoire peut améliorer le tonus du périnée et faciliter l'orgasme, mais uniquement en le faisant travailler par intermittence. Aussi, cette technique n'aura pas le moindre impact sur les hormones comme il est indiqué dans l'article en question, "c'est biologiquement impossible", s'insurge le Dr. Gunter. Par contre, porter des œufs de jade jour et nuit peut provoquer des irritations, des infections et même mener à un choc toxique mortel.





Soigner la grippe au sauna

Une autre fois, Gwyneth Paltrow racontait à ses lecteurs qu'elle avait attrapé la grippe. Un bon sujet pour prodiguer ses conseils, à sa sauce. Pour elle, le meilleur moyen de guérir, c'est de se rendre au sauna. Médecins et internautes se sont soulevés contre la recommandation de l'actrice. Si le risque de contagion est certain, le risque de déshydratation peut mener à des complications graves. Un médecin a ajouté : "La grippe n'est pas quelque chose qu'on peut traiter comme un phénomène de mode, avec des séjours dans des spas. C'est une maladie réelle et qui peut être mortelle".





Et les autres...

Et les conseils considérés comme ridicules ou même dangereux ne manquent pas. Ainsi sur Goop, on a pu lire que le port du soutien-gorge augmentait les risques de cancer à cause des radiations liées à internet sur les baleines. On se souvient également de la fameuse douche chaude vaginale pour nettoyer son utérus (V-steam) qui a fait bondir les gynécologues (risque d'infection grave). Pour retrouver la ligne, l'actrice préconise également une diète à 300 calories par jour. Un plan détox qui évite d'ingurgiter tout ce qui ressemble à de la nourriture. Merci Dr. Gwynnie !