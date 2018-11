Melania Trump a publié une vidéo où elle déambule dans les couloirs tout en observant les différents sapins de Noël, guirlandes et autres objets en rapport avec cette période de l'année.





Cette décoration a été réalisée à partir de croquis imaginés par Melania Trump sur le thème "les trésors de l'Amérique". On découvre donc une ribambelle de sapins classiques élégamment décorés mais également... des sapins de Noël rouges. Un choix audacieux qui ne plait manifestement pas à tout le monde. Qu'à cela ne tienne, Melania assume ses choix et profité de l'occasion pour rappeler l'existence de sa campagne "Be Best" qui lutte contre la drogue et les intimidations sur internet.





Faites défiler la galerie pour voir plus de photos.





© reporters







Le moins qu'on puisse dire est que cette décoration est beaucoup plus réussie que l'année dernière. Souvenez-vous, en 2017, certains sapins avaient vraiment peu fière allure.













Pour rappel, à ce petit jeu-là, Michelle Obama était très douée.