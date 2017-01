On ne vit pas dans une page de magazine. Un loft minimaliste, une salle de bain d’une blancheur immaculée… il y a pléthore d’images d’intérieurs idéaux dans le fil d’actualité de Pinterest. Et chez soi ? On aimerait aussi que notre salon ressemble à une photo de magazine. Mieux vaut parfois être averti… certaines idées “pinées” peuvent s’avérer chaotiques dans la réalité.

Le corian







Blanc, doux, moderne. Capable d’être moulé et de donner naissance à un lavabo et un plan de travail d’un seul tenant, le corian a un rendu parfait… jusqu’à ce qu’il se tâche. Poreux, il est fragile… et plutôt cher.





La peinture ardoise







Un endroit d’expressions… de mots doux, de dessins d’enfants ! Qui n’a jamais rêvé d’écrire sur les murs ? La peinture ardoise donne l’effet d’un tableau noir. On y écrit à la craie. Mais dans la réalité, c’est plus brouillon que sur Pinterest. Chaque petit trait de craie s’efface mais laisse toujours une trace.





Les espaces ouverts







Abattre les murs pour plus de lumière, de liberté, d’impression d’espace. Décloisonner, oui mais avec raison. Avoir des espaces ouverts nécessite un rangement plus drastique, augmente la difficulté d’agencement des meubles.





Les carreaux de ciment







Magnifiques avec leurs couleurs, leurs motifs… les carreaux de ciment sont aujourd’hui à nouveau tendance. Une tendance plus difficile à poser à cause de leur épaisseur et de leurs irrégularités. Un carrelage fragile, à entretenir, qui absorbe les taches. Un carreau de ciment vieillit. Certains y trouvent un certain charme.





La bibliothèque composite







Quelques caisses de vin et un dimanche après-midi de libre peuvent donner naissance à de belles étagères bibliothèques suspendues. Ravissant quand on choisit bien ce qui va composer chaque intérieur de caisson, moins joli lorsque les bibelots et les livres surchargent les étagères.