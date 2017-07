Les tour-opérateurs proposent de plus en plus de formules de vacances dans des hôtels "enfants non admis" ou qui comportent des espaces réservés aux familles avec enfants.

Chez TUI et Thomas Cook, respectivement 13% et 5% des réservations concernent ces hôtels "adults only", indiquent-ils mardi. Les chaînes hôtelières ciblent toujours plus les couples sans enfants, écrivait mardi Het Laatste Nieuws. Ainsi, les enfants mineurs ne sont plus les bienvenus dans un complexe hôtelier sur cinq.

TUI propose déjà 148 hôtels de ce type, ce qui représente 8% de son offre, confirme un porte-parole du tour-opérateur. Les réservations pour les vacances sans enfants augmentent chaque année et représentent actuellement 13% de celles-ci, contre 8% il y a cinq ans. "Les clients ont souvent une vie agitée et souhaitent profiter de vacances calmes, sans pression et aussi en haute saison. Ces hôtels proposent de la détente, du yoga, etc.", ajoute le porte-parole.

Thomas Cook offre 37 hôtels "enfants non admis" et compte 5% de ses réservations pour cette formule.