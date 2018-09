Acheter ou louer un livre pour son enfant n’est pas une chose facile. Les rayons des librairies ou des bibliothèques sont souvent grands et bien fournis. Vers quoi se diriger ? Des livres colorés ? Des histoires drôles ? Des albums instructifs ?

Le choix est dur…

Pour vous faciliter la tâche, la Fédération Wallonie-Bruxelles a mis au point le catalogue Les Incontournables (2016-2018). "C’est une grosse opération qui existe depuis 15 ans", explique Isabelle Decuyper responsable de la promotion de la littérature de jeunesse au Service général des Lettres et du Livre. L’idée est de rassembler les livres qui ont marqué la littérature jeunesse depuis 2016. Dans ce catalogue, 270 bouquins y figurent venu de 72 éditeurs différents. Ils sont répartis en six niveaux (tout petits, petits, débutants, autonomes, confirmés et jeunes adultes). "Nous avons vraiment voulu montrer la richesse et la diversité de la littérature jeunesse."

Bien que les livres soient destinés aux enfants, Les Incontournables 2016-2018 sont principalement rédigés pour les adultes (parents) et les professionnels de la littérature (bibliothécaires, enseignants…). "Il y a une forte demande de la part des enseignants. Ils sont demandeurs de connaître les dernières nouveautés." Il se peut donc que les livres que doivent lire vos bambins se retrouvent dans ce catalogue. Au-delà d’être un bon outil pour les enseignants il a pour but de "donner envie de lire dès le plus jeune âge. Pour les bébés, c’est le plaisir de découvrir l’objet livre qui prime", précise Isabelle Decuyper. Pour avoir un avant-goût de cette bible du livre jeunesse, le Salon du Livre Jeunesse (du 3 au 8 octobre) proposera des animations pour présenter les livres incontournables aux 5 - 8 ans. Ces animations seront tenues par des étudiants de la section bibliothécaire et documentaliste de l’Hénallux de Malonne.

© DR

Élaboration du catalogue

Réaliser ce catalogue est un vrai travail de titan. De nombreuses réunions ont eu lieu. Une vingtaine de personnes (professeurs, bibliothécaires, animateurs…) ont participé à cette sélection. "Chaque livre est débattu et voté avant d’apparaître dans le catalogue. Nous avons tenu compte de différents critères, la richesse littéraire et le visuel du livre. Mais aussi l’originalité du propos, si le livre parle d’un thème spécifique par exemple. La pertinence de ce thème par rapport à l’âge de lecture… Nous avons aussi fait appel à la réalité de terrain. Certains bibliothécaires nous signalaient que tel livre avait fonctionné du tonnerre alors que nous n’y aurions peut-être pas pensé", détaille Isabelle Decuyper responsable de la promotion de la littérature de jeunesse au Service général des Lettres et du Livre.

Si vous commandez ou téléchargez Les Incontournables, vous tenez entre vos mains le graal de la littérature jeunesse. Et ce qui est important à savoir, est que l’ensemble de ces livres se retrouvent dans toutes les bibliothèques. Ils peuvent donc être lus pour zéro euro par vos enfants. Les cartes membres dans toutes les bibliothèques sont gratuites pour les moins de 18 ans en Fédération Wallonie-Bruxelles. Une belle manière de faire découvrir des pépites littéraires à vos enfants à moindre coût.