Quelques occupants de nos jardins souffrent d’une assez mauvaise réputation, pas toujours injustifiée. Songez aux frelons, bourdons, mouches, abeilles et autres guêpes. Ces insectes qui passent l’été à nos côtés nous laissent souvent perplexes tant parfois ils se ressemblent sans qu’on sache vraiment à qui l’on a affaire. Ainsi le syrphe qui est une mouche qui a beaucoup d’une guêpe. l ne fait plus de doute qu’un grand nombre d’insectes fréquentant nos jardins participent à la pollinisation et doivent y être accueillis et protégés. Même si la prudence est recommandée aux personnes allergiques. le point sur ces bourdonnants qu'on retrouve dans les parcs et jardins





Les guêpes solitaires

Elles se rencontrent dès le printemps et durant tout l’été. Elles piquent rarement et leur période de vol est limitée à quelques semaines. Leur nidification peut être favorisée en laissant la nature s’épanouir sans contrainte. Les nids se composent de cellules contenant chacune un œuf et la nourriture nécessaire à son développement, c’est-à-dire une proie paralysée. Leur activité est directement liée à la chaleur. Elles apprécient particulièrement les endroits chauds, bien exposés. Les espèces solitaires sont très farouches et préfèrent la fuite à l’agression. Il ne faut donc pas s’inquiéter de leur présence bien au contraire. Il y a tout lieu de s’en féliciter.





Les guêpes sociales

Guêpe commune et guêpe germanique ne sont pas faciles à différencier. Peu importe. Ce sont elles qui gâchent l’ambiance des pique-niques. Ces guêpes vivent en société parfois très importantes mais éphémères. Contrairement aux abeilles, elles ne survivent pas à l’hiver. Seule une femelle fécondée passera l’hiver à l’abri pour fonder la nouvelle colonie au printemps. Les adultes se nourrissent de nectar et de liquides sucrés alors que les larves sont, elles, nourries de la chair d’autres insectes. Carnivores à certaines phases de leur vie, elles jouent donc un rôle important dans la régulation des insectes. Elles chassent mouches, moustiques, pucerons. Durant sa vie, une guêpe peut capturer jusqu’à mille mouches. L’entrée du nid est toujours défendue avec ardeur. La prudence est de rigueur. Contrairement aux abeilles, les guêpes peuvent jouer de l’aiguillon à plusieurs reprises. À l’automne et par temps orageux, elles montrent davantage d’agressivité.





Les abeilles solitaires

À côté de l’abeille domestique, il existe en Belgique plusieurs centaines d’espèces d’abeilles solitaires aux comportements variés. Hélas, leur population est en déclin. Parmi elles, citons les osmies, les mégachiles, les anthophores, etc. Difficile de les décrire. Velues avec un abdomen plus ou moins rayé, elles récoltent le nectar et le pollen. Plutôt farouches, elles ne sont pas agressives envers les humains. Le miel qu’elles produisent sert uniquement à confectionner des boules de nourriture pour leurs larves. Beaucoup n’ont pas de dard. Elles ne fondent pas de colonies et se contentent d’une famille restreinte. Elles nichent dans des cavités – trous d’écoulement des châssis de fenêtre, espace entre les briques, joints des dallages – mais aussi dans des galeries creusées dans le bois mort, dans des tiges creuses, parfois même dans des coquilles d’escargot vides ou dans le sol. D’autres encore construisent des nids libres sur des supports, branches, cabane de jardin, etc. Au printemps, les trous d’évacuation en bas des fenêtres sont souvent obstrués, il y a de grandes chances que la responsable soit une osmie.





Les bourdons

Comme chez les guêpes solitaires, seules les femelles fécondes hibernent. Aux premiers beaux jours, elles sortent de leurs abris – un nid souterrain dans un terrier abandonné de rongeur – pour établir une nouvelle colonie. Les bourdons jouent un rôle très important dans la pollinisation des plantes. Ils sont les premiers à réapparaître après l’hiver. Il est important de leur fournir les fleurs printanières nécessaires à leur subsistance. Le pollen des saules est essentiel à leur développement mais aussi à celui des abeilles sauvages. Les femelles sont pourvues d’un dard et peuvent donc piquer.