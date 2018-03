Quelques adresses incontournables pour éviter que la séance chez le coiffeur ne se transforme pas en calvaire capillaire pour les enfants (et leurs parents).





Qu’ils soient plutôt mèche au vent comme Justin Bieber, boucles brushées comme Adèle, ou carré wavy comme Taylor Swift, nos ados veulent du style, quitte à y consacrer un temps non négligeable le matin ! Quant aux plus jeunes, ils ne sont pas en reste, qu’ils puisent leur inspiration dans les divagations capillaires de leurs joueurs de foot préférés ou auprès de leurs idoles de séries à succès… Concernant la coupe de notre progéniture, on s’est tous arrachés les cheveux en essayant de concilier d’un côté les volontés de nos enfants en la matière, et de l’autre celle du coiffeur d’en finir au plus vite… mais pas forcément au mieux ! Alors où aller pour que la séance chez le coiffeur ne se transforme pas en calvaire capillaire ? Il s’en est fallu d’un cheveu pour que l’on abandonne cette chronique, car comme vous le verrez, il y a peu de coiffeurs spécialisés à Bruxelles. Donc on a cherché aussi les coiffeurs suffisamment kids-friendly pour leur consacrer l’attention et le talent nécessaire ! En voici quelques-uns à qui vous pourrez confier vos chères têtes blondes, brunes ou rousses !

Coupe, coupe !

De Angelis : Deux adresses dans la capitale et des équipes expertes et passionnées.

22 rue de Franklin, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 732 32 22

Galerie du Cinquantenaire, 1040 Etterbeek Tél : +32 2 735 59 50

Coiffure Récré : Ici, c’est certain on est dans un lieu kids friendly ! Un espace à mi-chemin entre le salon de coiffure et la plaine de jeux. Entièrement dédié aux enfants. Des couleurs pop, des jeux partout et surtout le coup de ciseaux expert de Véronique et sa pédagogie à toute épreuve.

137 rue de Wand, 1020 Laeken Tél : +32 2 262 04 42

R Club : On les connaît surtout de bouche à oreille. Ils sont appréciés pour leur gentillesse et leur accueil (et le coup de ciseaux, soyez rassuré). Papa, maman et enfants, hop c’est family friendly.

51 avenue des celtes, 1040 Etterbeek Tél : +32 2 736 07 02

Mirage : Les enfants sont plus que les bienvenus et ils le sentent. Pour les papas et les mamans aussi, avec ou sans rendez-vous.

32 rue de l’Escadron, 1040 Etterbeek Tél : +32 2 742 30 85







Le Salon by JV : A priori, pas l’endroit où l’on irait spontanément avec des enfants : un salon élégant, au décor contemporain, et à la clientèle plutôt branchée ! Et pourtant, l’accueil est aussi prévenant pour les petits que pour les grands.

77 rue Washington, 1050 Ixelles Tél : +32 2 644 64 47



Coiffure Chappel : Dans le bouillonnant quartier de l’université, voici une adresse que les mamans adorent, pour l’accueil et la coupe. Après, petite pause gourmande au pain quotidien à deux pas.

23 avenue de l’université, 1050 Ixelles Tél : +32 2 647 86 46





Maison Dessange : Service pro, un cadre VIP, pour les grands et les petits !

184 avenue Louise, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 512 94 72

74 rue Marché aux Herbes, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 512 16 92

12 Place Stéphanie, 1050 Ixelles Tél : +32 2 640 50 88

1360A chaussée de Waterloo, 1180 Uccle Tél : +32 2 372 97 93

Coiffure Référence : Le petit coiffeur de quartier, discret et efficace!

263 rue au Bois, 1150 Woluwe-Saint-Pierre Tél : +32 2 770 56 80



Celine D : Pendant que mini rafraîchit sa coupe, on s’offre une petite manucure. Et tout le monde ressort ravi ! Que des produits hauts de gamme et un coup de ciseaux experts : Céline s’est en effet formée auprès de grandes maisons de la coiffure avant de décider d’ouvrir son propre salon. Pour ne rien gâcher au plaisir, l’endroit est élégant et spacieux.

1440 chaussée de Waterloo, 1180 Uccle Tél : +32 2 372 21 23

Toni and Guy Fort Jaco : Pour une coiffure qui décoiffe, évidemment ! Le service est pro, l’ambiance est sympa, et ils proposent des réductions du lundi au jeudi inclus en fonction de l’âge.

1350 chaussée de Waterloo, 1180 Uccle Tél : +32 2 374 29 40





Jennifhairhome : Jennifer se déplace chez vous pour relooker vos kids entre deux jetés de ballon dans le salon. Elle vous accueille aussi chez elle dans son « petit havre de paix ».

39 Lange Delle, 1970 Wezembeek-Oppem Tél : +32 488 29 62 56

