Elles faisaient partie du paysage dans les jardins de la Maison Blanche, pas loin du Bureau ovale: les balançoires des deux filles Obama, Malia et Sasha, ont été retirées à l'approche de leur départ. La structure de jeux, balançoires, toboggan, cordes à grimper, avait été installée il y a huit ans, peu après l'arrivée dans la résidence présidentielle de Barack et Michelle Obama et leurs deux filles, alors âgées de 10 et 7 ans.





Elle a été donnée à une organisation caritative locale, a indiqué l'exécutif américain. Les deux filles, aujourd'hui adolescentes, quitteront comme leurs parents la Maison Blanche le 20 janvier, jour de la passation de pouvoir avec Donald Trump.

La fête d'adieu avec un parterre de stars

Avant de définitivement remettre les clés de la Maison Blanche à Donald Trump, les Obama organisent une grande fête d'adieu ce vendredi soir. Avec des invités de prestige, notamment Jay-Z et Beyoncé, très proches du couple Obama, Bradley Cooper, J.J. Abrams ou encore George Lucas...