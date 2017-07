L'office du tourisme provincial Westtoer travaille actuellement avec Google Street View à la mise en images des sentiers de randonnée côtiers.

Deux étudiants parcourent ainsi les chemins de promenade, qui représentent un total de 160 km. Le projet a été présenté par Westtoer lundi. Westtoer a remarqué que de plus en plus de touristes préparent leurs excursions à l'avance et cherchent des repères sur les cartes Google. L'office du tourisme a dès lors pris l'initiative de mettre en images ses sentiers de randonnée uniquement accessibles à pied.

Deux étudiants les parcourent durant l'été, à l'aide d'une caméra. Des photos sont prises toutes les 2,5 secondes en haute résolution. Un GPS se charge de déterminer avec prévision l'emplacement de chaque photo.

Les images devraient être intégrées à Google Street View dès l'automne.