Selon une étude* menée par Ipsos, il apparaît que les seniors belges sont ceux qui se sentent le mieux dans leur peau en Europe.

Une éternelle jeunesse dans la tête

Le Belge de 65 ans avoue ainsi ne commencer à se sentir vieux qu'à partir de 79 ans. Il fait partie des seniors les plus optimistes, comparé aux Italiens ou aux Français.

"La clé de ce bonheur tient principalement à leur mentalité. Les Belges plus âgés prennent la vie comme elle vient, sans regard nostalgique vers le bon vieux temps ni d'inquiétude pour ce que demain apportera (75 %). 71 % d'entre eux apprécient également les nouveaux défis, ce qui est supérieur à la moyenne européenne de 67 %. Ils veulent se faire plaisir durant "leurs vieux jours". Ils se sentent plus jeunes que leur âge et ont une perception d'eux-mêmes différente de celle, traditionnelle, de la société", résume l'étude.

Une envie d'être utile

Plus un senior a l'impression d'être utile, plus il se sent heureux.

80% des seniors belges se sentent ainsi utiles, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne européenne. Contrairement à ce que peuvent penser les jeunes, les seniors ne se sentent pas utiles qu'en transmettant leurs connaissances aux autres. Pour eux, être utile, c'est aussi être respecté comme des adultes de plein droit par la société ou pouvoir gérer son foyer de manière indépendante. Il apparaît que les personnes de plus de 65 ans ont envie de rester maîtres de leur vie.

9 seniors sur 10 aimeraient continuer à être actifs dans la société.

A ce titre, les seniors aiment utiliser internet car ils ont le sentiment d'être plus indépendants. 79% des Belges de 65 ans interrogés affirment se servir d'internet au moins une fois par mois pour gérer leurs finances, pour la musique ou les films.

© pexels



L'amour, un besoin essentiel

Du côté des relations amoureuses, 44% des seniors interrogés affirment ressentir des sentiments romantiques et 43% continuent à être sensibles à l'attirance physique. 1 senior sur 3 révèle avoir régulièrement des relations sexuelles.





* L'étude "Les seniors européens d'aujourd'hui" a été menée par Ipsos en juillet 2018 pour la Fondation Korian, le centre de recherches scientifiques de Korian, l'organisation internationale dont Senior Living Group fait partie. Elle consiste en un échantillon représentatif de la population âgée de 65 ans et plus dans 4 pays : Belgique (1011 participants), France (1000 participants), Allemagne (1002 participants) et Italie (1012 participants). Un échantillon "miroir" de la population de 15 à 65 ans a également été mené dans les 4 pays.