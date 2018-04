Le 21 avril prochain, comme le veut la tradition vieille d’un siècle, les serres royales ouvriront leurs portent aux plus curieux, et ce durant trois semaines. Ce joyau de style classique est l’œuvre d’Alphonse Balat. Cet architecte et professeur de Victor Horta, a étudié aux Beaux-Arts de Bruxelles. Très vite après ses études, il travaille pour la noblesse et la bourgeoisie. C’est tout naturellement qu’en 1865, lorsque le roi Léopold II accède au trône il le nomme "architecte du roi". À l’époque, Léopold II veut être le premier à disposer d’un palais de fer et de verre. Dès 1850, l’architecture est résolument nouvelle et plus moderne, elle intègre ce type de matériaux dans ses constructions. En utilisant cette modernité, les deux hommes vont collaborer pour réaliser les splendides serres royales qui sont en réalité le prolongement du Château de Laeken. Beaucoup d’esquisses et de modifications de ces dernières ont été échangées entre Léopold II et Alphonse Balat avant d’arriver au résultat existant aujourd’hui. Les prémices de la construction se situent en 1873. Elle sera terminée en 1905. L’architecture de ces serres a inspiré une nouvelle architecture belge : l’Art Nouveau qui débuta à la fin du XIXe et début du XXe siècle.

© DR

Visiter et se balader dans les serres royales, c’est s’émerveiller devant une architecture mais c’est aussi rencontrer des plantes rares très anciennes et de grande valeur. Certaines espèces, encore présentes aujourd’hui, sont les plantations originelles du Roi Léopold II. C’est ainsi que vous pourrez croiser des fuchsias, des fougères, des pélargoniums aussi bien que des palmiers. Ouvrez donc bien les yeux pour admirer ce spectacle.

Plus d’infos : https ://www.monarchie.be