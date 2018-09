L’orgasme c’est bien mais les préliminaires le sont aussi. Elles peuvent être de toutes sortes à commencer par le toucher. Des caresses juste au bon endroit peuvent faire frissonner de plaisir un partenaire.

Chaque personne dispose de zones érogènes, des endroits riches en terminaisons nerveuses et en capteurs sensoriels. Les plus évidentes sont évidemment les zones génitales (zones primaires). Une simple stimulation peut mener à l’orgasme. Mais il y a aussi toutes les autres zones du corps (zones secondaires) qui sont particulièrement sensibles et qui vont amener l’envie et le désir sexuel.

Mais comment s’y prendre ?

Tout d’abord, il faut avoir à l’esprit qu’un homme n’est pas une femme.

Chez l’homme , ce sont essentiellement les zones génitales qui l’emmèneront au septième ciel. Le pénis est une zone très sensible aux caresses puisque la peau y est très fine et de nombreux vaisseaux sanguins sont présents. À cet endroit, les sensations sont démultipliées. Les testicules sont elles aussi des zones sensibles. Encore une fois, la peau y est fine et élastique, les hommes sont très réactifs lorsque cette zone est touchée. Les mamelons sont eux aussi des zones sensibles, mais pas chez tous les hommes. Reste à voir si le vôtre l’est ou non ! Le frein fait lui aussi partie de cette catégorie. Le périnée se situe entre le pénis et l’anus, cette zone musculaire est très innervée et érogène. Tous les hommes adoreront être caressés sur cette partie du corps. Elles sautent moins aux yeux mais les oreilles et les fesses sont des zones où l’homme est également sensible.

Chez la femme , le clitoris et le vagin sont comme chez l’homme des zones génitales réactives. Le clitoris ne sert qu’au plaisir. Par simple stimulation, via des caresses, il peut mener à la jouissance.

D’autres zones sont elles aussi sensibles mais ne mèneront que très rarement à l’orgasme. Parmi elles, les fesses, les lèvres, le pubis, l’entrée du vagin, l’anus et tout comme l’homme, les mamelons. Il y a au moins cela en commun. Les seins sont une partie du corps très érogènes. C’est souvent par cet endroit que l’excitation naît chez la femme. D’autres zones communes encore avec l’homme sont appréciées : les oreilles ou le cou par exemple.

Avant la pénétration, plein de recoins de notre corps peuvent être stimulés pour amener davantage l’envie de faire l’amour. Vous pouvez en abuser, ça fera toujours du bien à votre partenaire. Seule règle : le faire avec douceur et si il ou elle en a envie. Tenez compte aussi évidemment que l’homme et la femme sont tous deux des êtres humains mais différents.