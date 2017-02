C'est une drôle de soirée que propose le Beurschouwburg le samedi 25 février prochain : le lieu de sortie et de concert, plate-forme d'inspiration artistique, convivial par essence, convie ceux qui oseront à un "Dinner for One".





Le samedi 25 février, une soirée-expérience est organisée à Bruxelles au Beursschouwburg : on vient seul, on s'assoit seul et on mange seul (et végétarien). De quoi réfléchir à l'isolement, la solitude et le regard qu'on pose sur les gens seuls.

Le principe est on ne peut plus simple : "Vous venez seul, vous vous asseyez seul, vous mangez seul". Et en plus vous ne pouvez pas utiliser votre smartphone. Mais ne pleurez pas (encore) vous aurez à disposition les livres de la ‘bibliothèque du lecteur solitaire’, qui pour cette occasion déménagera du Beurscafé au hall.

Des études ont démontré que dans les villes le nombre des ménages seuls a sensiblement augmenté ces dernières années. Or il semble toujours exister un grand tabou sur les sorties au restaurant tout seul. Les gens qui s’attablent seuls au restaurant sont bien vite - et à tort - considérés comme ‘pitoyables’ ou ‘solitaires’.

Avec 'Dinner for One', Beursschouwburg tentera de briser ce tabou. Le grand hall du bâtiment sera transformé pour l’occasion en un restaurant avec des tables pour une seule personne. La soirée commencera par un apéritif et ensuite chacun sera conduit à sa petite table. Le menu (végétarien) se composera de différents plats qui seront successivement servis à tous les hôtes au même moment.

Après avoir mangé ce repas sain (Beursschouwbourg s'associe pour l'occasion avec Eatmosphere, une organisation bruxelloise qui s’intéresse spécifiquement à la prise de conscience des restants de nourriture et à la promotion du végétalien/végétarien), place à la fête. Enfin fête... on parle ici d'un karaoké 'Only the Lonely' organisé au Beurscafé avec les meilleurs tubes de tous les temps sur... la solitude. Youhou, de quoi s'éclater carrément seul, à deux ou en groupe.

On vous fera part de ce que cela a donné au travers de quelques témoignages.

>> Samedi 25 février à 19h. Le dîner coûte 35 euros (boissons comprises. Les réservations sont obligatoires via www.beursschouwburg.be.