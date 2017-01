La designer qui n'aime rien tant que créer des objets à l'utilité évidente et accessibles à tous a collaboré avec Ikea pour sa collection PS2017. Sa lampe de cheminot réinventée est joliment ingénieuse. Rencontre.





Ikea est présent dans la grande majorité des intérieurs et ce, partout dans le monde. Ce géant de la déco et du design travaille avec des designers maison mais collabore aussi parfois avec des designers extérieurs et notamment pour la collection PS en édition limitée qui rassemble une cinquantaine d'objets pour la maison. Cela va du chandelier au sofa en passant par des vases ou encore des tables, des diviseurs d'espaces, des plaids, des tables d'appoint, des étagères...





17 designers, 50 objets et mobiliers



L'opération a lieu tous les trois ans et cette année, 17 designers y ont participé dont Matali Crasset. La célèbre designer française à l'adorable coupe champignon (qui a joué dans sa reconnaissance du public !) a une approche bien à elle du design. Ce qu'elle aime, ce ne sont pas les grands projets, les feux de la rampe, la grande production pour se faire connaître. Non, elle aime les lampes parce que cela éclaire, elle aime les voyages pour aller mettre son nez chez les gens et voir ce qu'ils font de leur intérieur et s'en inspirer. Elle aime l'intime et l'utile et l'humain.

Etonnant alors de la voir travailler avec le géant suédois Ikea ? Elle balaye d'une phrase : "On a les même valeurs : fabriquer des objets accessibles, faire entrer le design chez le plus grand nombre, pouvoir essayer des choses", explique-t-elle simplement. "Moi j'aime l'idée que l'on s'approprie un objet, qu'on le fasse sien en l'intégrant dans son univers et pas l'inverse". Par exemple, chez elle, la cuisine est Ikea de même que pas mal de petits meubles de rangement en métal.





Visite des entreprises en Chine

Pour participer à cette édition PS2017, Matali Crasset a été invitée, comme les 16 autres participants à aller en Chine, voir les ateliers de la marque, pour s'inspirer des matériaux, in situ. "C'était vraiment intéressant de voir cela de près. De sentir aussi que l'innovation n'est pas un vain mot pour eux. Dans chaque entreprise, il y a sur place trois personnes qui ont un savoir-faire supplémentaire, des jeunes designers chinois par exemple, qui travaillent sur le produit fabriqué."

Matali Crasset a visité une entreprise qui fait du fil d'acier peint en blanc. Et parmi ses propositions, celle d'une lampe Led en fil blanc, réinterprétation de la lampe de cheminot a été retenue. "J'avais aussi entendu à la radio une femme du siècle passé qui racontait à quel point c'était bizarre pour elle de voir une ampoule au bout d'un fil alors qu'avant elle portait la lumière avec elle. Cela m'a fait réfléchir aussi."

C'est simple, la designer adore cette petite lampe, elle en parle comme d'un "petit animal de compagnie" ! Et c'est vrai qu'elle a tout ce que défend la Française : c'est une lampe Led ("Les lampes à incandescence utilisaient 40% de l'énergie pour illuminer, le reste était perdu, quel gâchis, il faut pousser la technologie Led, montrer qu'elle peut apporter une belle lumière", souligne-t-elle), elle a un long fil et une poignée qui permet de la balader (la mobilité chère à M. Crasset), une batterie qui lui offre une autonomie de 4h (en cas de panne de courant ou d'incursion dans un lieu particulièrement sombre, c'est tout bénéf), et pas de pied : on peut la poser partout et dans tous les sens (appropriation par chacun).

Et un prix tout petit : 29.99€. Attention collector !





Dans la gamme PS2017, on aime bien aussi le fauteuil à bascule rond qui offre un cocon à celui qui s'y pose, 299€





Les petits vases et pots qui permettent de faire rentrer la verdure dans la maison, 19.99€ et 24.99€





Le séparateur anti-bruit qui offre un abri à celui qui veut s'isoler, 44.99€





Les plaids qui imitent la mousse recouvrant les forêts, 29.99€









A partir du 9 février la collection PS2017 est en ligne et dans les boutiques Ikea