Maxdonna, pour Max et Madonna. Max, c'est le chien du photographe français Vincent Flouret. Celui-ci a eu une idée de génie : il recrée les pochettes mythiques de Madonna - de Like a Virgin à Ray of Light en passant par Music - mais remplace la star par... son chien ! Il en résulte une série des clichés absolument ressemblant et surtout très drôles.

Ces photographies font l’objet d’une exposition à Arles, baptisée "Maxdonna". Des tirages numérotés et signés sont en vente. Les bénéfices seront reversés à l’association créée par la chanteuse en 2006, "Raising Malawi".