L'actrice américaine a publié ce lundi une vidéo sur son compte Twitter dans laquelle elle s'adresse à Elizabella, sa fille de 4 ans. Si à la base l'enregistrement devait rester privé, elle a décidé de le partager car "c'est trop important pour ne pas être montré". "Je vais me battre pour que tu n'ais pas à le faire", rajoute-t-elle encore en partageant la capsule vidéo tournée le 18 janvier.

"Salut, c'est maman. Je voulais te faire une petite vidéo parce que je suis dans ma caravane et que tu me manques beaucoup. Nous sommes le 18 janvier 2018 et Donald Trump est notre président. C'est dingue. Mais ce qui est important, c'est que de nombreuses femmes partout dans le monde racontent le harcèlement et les agressions sexuelles dont elles ont été victimes avec des expressions comme 'MeToo' ou 'Time's Up'", explique-t-elle de plus en plus émue au fur et à mesure de son discours.

Je ne m'attends pas à ce que tu me comprennes, bien sûr, car tu n'as que 4 ans. Mais quand tu grandiras je veux que tu saches qu'un jour je t'ai longuement regardée... et j'ai eu peur pour toi. Je veux que la petite fille forte que tu es devienne une femme tout aussi forte. Je travaille dur, d'autres femmes travaillent dur, pour que ta génération n'ait jamais à dire 'MeToo', que tu n'ais jamais à le dire. Mais si un jour, cela doit arriver, je veux que tu saches que tu seras écoutée et que je t'aime".

"Plus jamais ça"

Alyssa Milano est l'une des femmes les plus actives du mouvement, et c'est aussi l'une des premières à y avoir réagi. A l'époque, elle avait publié un tweet dans lequel elle demandait à toutes les femmes qui ont un jour été harcelées d'écrire 'MeToo' en réponse à son post. Elle avait très vite obtenu des dizaines de milliers de réponses.

Elle-même a raconté avoir été agressée sexuellement pendant un concert alors qu'elle avait 19 ans. Elle ne compte plus non plus toutes les fois où elle a été harcelée verbalement.

En tournant cette vidéo, Alyssa Milano espère donc que sa fille n'ait jamais à vivre cela.