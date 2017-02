Pour les Européens francophones, c’est dans le quartier du Plateau que bat le cœur de Montréal.

“Salut, ça va bien ?” Malgré le fait que Montréal soit la ville francophone la plus peuplée au monde, ses habitants n’ont en rien perdu leur bonhomie. Que vous commandiez une célèbre "poutine", que vous fassiez vos emplettes chez l’épicier du coin ou que vous achetiez de la crème solaire au supermarché, tout le monde vous gratifie d’un chaleureux accueil. Retournez leur la question et ils vous égayeront d’un joyeux “Pas si tant mal” ou “J’suis bin correk” !

Pour les francophones européens, le cœur de Montréal ne bat pas dans son centre-ville, surnommé “downtown” par les citadins, mais bien dans le quartier français, baptisé “le Plateau” . Situé au pied de la colline qui donne son nom à la deuxième métropole du Canada, le Mont Royal, ce voisinage regorge de pâtisseries “à la française” et de bars qui diffusent les matchs de “football européen” .

Cet arrondissement est l’un des plus verts de Montréal. Il possède deux des plus grands parcs de la ville : La Fontaine, où il est possible de boire un verre en terrasse près d’un étang, et le Mont Royal, où des jeunes se réunissent tous les dimanches pour des séances endiablées de tam-tam. À noter qu’au Québec, il est interdit de boire de l’alcool dans sur l’espace public, à moins d’avoir emporté un pique-nique digne de son nom dans son baluchon.

Le Plateau est également le premier quartier à avoir mis en place des ruelles vertes (il y en a plus d’une cinquantaine), ce qui rend les balades encore plus agréables. Sa grande variété architecturale le rend encore plus attrayant pour les amoureux des belles bâtisses : les villas victoriennes du Square Saint-Louis en sont le plus magnifique exemple.

Pour ceux qui préfèrent l’art urbain, cap sur le boulevard Saint-Laurent. Des dizaines d’œuvres de rue, plus gigantesques et originales les unes que les autres, bordent cette artère qui démarre dans le quartier du Plateau et se prolonge jusqu’au centre-ville. Le street art a érigé Le Plateau-Mont-Royal en l’un des principaux lieux culturels et artistiques du Canada. Chaque année, le festival Mural invite d’ailleurs des artistes du monde entier à embellir les rues et à faire de Montréal leur toile. Le résultat est bluffant !

Si vous avez le vertige devant une ville qui semble tentaculaire aux yeux d’un Belge, pas de panique : question mobilité, le vert est aussi mis en avant. Montréal à sa propre version des Villo, appelés les Bixi. Ils sont disponibles partout sur des bornes rechargeables. Le deux-roues en vaut la chandelle : pour la location d’un Bixi, la première demi-heure est gratuite. La ville n’étant pas aussi grande qu’on pourrait l’imaginer au premier regard, c’est généralement le temps qu’il faut pour se rendre d’un point d’intérêt à un autre. Par exemple, un trajet du Plateau jusqu’au Vieux Port ne prend que 20 minutes.

Si vous préférez vous rafraîchir et faire un peu de sport, deux piscines municipales ouvrent gratuitement leurs portes en semaine et pour cinq piasses (ou dollars en québécois) le week-end.

Le quartier du Plateau et ses alentours ne manquent pas d’attractions touristiques : du Jardin Botanique à la sublime basilique Notre-Dame de Montréal en passant par le Musée des Beaux-Arts, il y en a pour tous les goûts !

Montréal peut sembler tentaculaire. Pourtant, il est tout à fait possible de la visiter exclusivement en calèche ou à vélo,

5 bonnes raisons d'aller à Montreal





Les parcs nationaux.

Qui pense au Canada, pense inévitablement à sa somptueuse nature. Montréal est située à quelques heures de plusieurs parcs nationaux qui en valent largement le détour : le parc de la Gatineau (3h), la réserve faunique de Papineau-Labelle (2h) et le parc du Mont Tremblant, plus touristique (1h30). De magnifiques cascades et lacs vous attendent au détour de randonnées balisées. Si vous campez, optez pour le kayak-camping, ramez jusqu’à votre emplacement, baignez-vous dans un lac, faites un feu pour le barbecue et plantez votre tente. Une aventure inoubliable ! Mais écoutez bien les conseils des gardes forestiers afin d’éviter de vous faire voler votre nourriture par de malicieux ratons-laveurs









Le street art.

Le boulevard Saint-Laurent, qui traverse toute la ville, déborde de fresques plus impressionnantes les unes que les autres. On ne parle pas ici de vulgaires graffitis mais bien de véritables œuvres d’art à ciel ouvert. N’hésitez pas à vous écarter du boulevard : certaines œuvres se cachent dans la rue Duluth et la rue Saint-Denis. Cette année, pour son 375e anniversaire, Montréal a mis sur pied un festival dequi durera… tout le mois de juillet.









Les marchés locaux.

Les marchés (Mont-Royal, Jean-Talon) réservent de belles surprises culinaires. Par exemple, en été, le homard coûte à peine 8$/le kilo ! On y trouve d’autres produits typiques comme le steak ou le pâté de bison.









La mobilité verte.

À Montréal, tout est accessible à vélo. Des Bixi, les Villo canadiens, sont attachés à des bornes à tous les coins de rue. Il vous suffit d’en louer un pour explorer la ville de fond en comble. En toute sécurité et sans trop suer car la ville est plate et les pistes cyclables sont partout. Même sur le pont Saint-Laurent, l’équivalent québécois de son voisin de Brooklyn, depuis lequel la vue sur la ville est imprenable. Petit plus : la première demi-heure de location est gratuite !









La poutine et la bière.

Deux valeurs essentielles rapprochent Belges et Québécois. Premièrement : la bière. Montréal regorge d’étonnantes microbrasseries qui n’ont (presque) rien à envier au savoir-faire belge. Discutez avec les brasseurs et vous découvrirez que cela n’a rien de surprenant : bon nombre d’entre eux se sont formés chez nous. Deuxièmement : les frites. Ou plutôt la poutine, qui fait la fierté des Québécois. La poutine se cuisine à toutes les sauces : bolo, barbecue, italienne… Il faut y goûter pour y croire !