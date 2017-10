Adieu les "petites mines", on vous donne les secrets de belles et bonnes nuits.

C’est la rentrée et ce matin, rien n’a changé vous avez eu droit au commentaire de vos collègues sur votre « petite mine » malgré les heures de soleil emmagasinées cet été ! Eh oui, vous avez mal dormi.

Rien de tel pour commencer sa journée d’une humeur de grizzly. Mais rassurez-vous, vous n’êtes pas seul dans le cas ! Et comme chez French-Connect, on vous veut du bien, on a glané toute une panoplie de trucs et astuces pour rentabiliser le tiers de votre vie passé dans votre lit. Au diable les moutons !

Ça commence par un bon lit !





Comment fait-on à la rédaction pour vous conseiller un bon lit ? On essaie ! Vous imaginez l'équipe en train de tester des matelas ? On a bien rigolé car Muriel s'est endormie sur 2 matelas. On vous dévoile les noms de ces deux marques qui ont retenu sa somnolence : Lattoflex et Beka dont les lignes s’adaptent particulièrement bien à la morphologie du dos, avec une belle sensation d'accueil, on est comme enveloppé mais soutenu. Depuis Muriel a adopté le BEKA Geltex !

La liste des revendeurs BEKA et Lattoflex





Au Bon Repos : Une enseigne familiale installée entre les Marolles et le Sablon depuis 1898 et qui ne faillit pas à sa réputation. 5 étages dédiés à la maison et la literie. Mais soyez prévenus, ici que du haut de gamme.

10 Place de la Chapelle, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 511 43 98

Maison Amélie : Que serait un bon matelas sans les draps doux et frais qui vont avec ? Avec 20 années d’expérience dans le domaine, vous pouvez aller chez Maison Amélie les yeux fermés pour choisir le linge de lit dans lequel vous blottir cet hiver.

Chaussée de Waterloo 1224, 1180 Uccle Tel. 02/374 96 19

Smart Duvet : C'est l'innovation du moment ! Un lit intelligent dont on peut contrôler la température sur chaque moitié du lit à l’aide de son smartphone. Cette technologie se base sur un astucieux système d’air conditionné caché dans la literie. Et le lit se refait tout seul, les ados vont adorer ! ;-)





On compte alors sur la petite tisane...





Herboristerie Moderne : Le lieu de référence de la capitale depuis des années dans le domaine des plantes. L’accueil est chaleureux et les conseils sont avisés et sur-mesure. On y fait le plein de tisanes à la camomille, verveine et autres savants mélanges intitulés « Bonne nuit » et si ça n’est pas suffisant, on opte pour des gélules de pavot et de valériane ou de magnésium pour tomber comme une mouche dans les bras de Morphée. L’occasion également de prolonger avec une petite balade relaxante dans les ruelles pavées et pleines de charme du centre-ville.

87 rue Marché au Charbon, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 503 55 95





Herboristerie Louise : Ici, Louise vous accueille avec sa bonne humeur et ses précieux conseils. Elle privilégie surtout les filières courtes et tout ce qui est bio, naturel et fabriqué en Belgique. Le petit plus, Louise est une grande amoureuse des livres, elle vous propose donc de les découvrir sur place ou de les louer pour les lire chez vous. Si avec tout ça, vous ne retrouvez pas des nuits paisibles, on rend notre tablier.

13 avenue Paul Dejaer, 1060 Saint-Gilles Tél : +32 2 850 42 12





Puis on compte les moutons...

Efficace ou pas, quoiqu’il en soit on se doit de vous refiler ce tuyau. A la rédaction, c’est la méthode 4/7/8 qui a fait ses preuves !

La méthode 4/7/8 : Cette méthode a été développée par Andrew Weil, chercheur et professeur à Harvard. Elle consiste à réguler votre respiration pour vous endormir en moins d’une minute.

1/ Expirez par la bouche tout l’air dans vos poumons

2/ Fermez la bouche et inspirez tranquillement par le nez en comptant jusqu’à 4

3/ Retenez votre souffle en comptant jusqu’à 7

4/ Expirez bruyamment par la bouche en comptant jusqu’à 8

A refaire 3 fois.

Et hop vous êtes cuit, enfin en principe !

La méthode 10/3/2/1/0 : Un rituel mis au point par le coach sportif Craig Ballantyne. Il s’agit de 5 règles à suivre avant d’aller vous coucher.

1/ 10 heures avant d’aller se coucher on stoppe la caféine

2/ 3 heures avant d’aller se coucher on évite les fringales et l’alcool

3/ 2 heures avant d’aller se coucher on arrête de travailler

4/ 1 heure avant d’aller se coucher on évite tous les écrans

5/ 0 le nombre de fois où vous snoozerez le matin

Gloups, c’est strict mais efficace.

