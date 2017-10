Environ 1 Belge sur trois ne nettoie son smartphone ou sa tablette qu'à peine une fois par mois... et encore, il ne s'agit que de l'écran. Or, on les emmène partout, même aux toilettes et on les touche au moins 100 fois par jour !





Dimanche dernier, c'était la journée mondiale du lavage des mains. A cette occasion, la société mondiale d'hygiène et de santé Essity s'est intéressée à la propreté de votre meilleur ami... le smartphone. Environ 30% des Belges ne nettoient pratiquement jamais leur smartphone. Ils le font ainsi une fois tous les six mois ou encore moins souvent. De plus, 13% ne lui ont carrément jamais donné un coup de propre, ressort-il de cette enquête, dont le but est de sensibiliser les gens à l'importance d'une bonne hygiène en la matière.

La majorité (56%) des Belges ne nettoient leur smartphone que s'il est visiblement sale et, souvent (58%), ils se limitent à nettoyer l'écran. Or la plupart des gens (72%) emportent leur appareil aux toilettes !

Moins de la moitié des sondés donne en outre un coup de propre régulier, c'est-à-dire une fois par mois au moins, à sa tablette (47%) ou à son téléphone fixe (38%) et un peu plus de la moitié le fait pour son clavier (60%) et sa souris (51%). L'enquête d'Essity révèle aussi que 58% des interrogés se lavent les mains au moins cinq fois par jour. Presque 70% d'entre eux le font presque toujours après un passage aux toilettes et deux tiers avant de cuisiner. Une minorité le fait toutefois systématiquement avant de manger (39%), après un voyage en transports en commun (33%) ou après un contact avec des animaux de compagnie (24%).

Et seulement 4% après avoir utilisé leur GSM, véritable nid à bactéries "alors que les gens déverrouillent en moyenne leur smartphone 100 fois par jour", souligne l'entreprise d'hygiène et de santé. "Vous pouvez donc vous laver les mains aussi souvent que vous le voulez, mais si votre téléphone n'est pas nettoyé régulièrement, cela ne servira pas à grand-chose", rappelle-t-elle.