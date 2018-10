On sort les idées du chapeau de pluie, on enfile son ciré et on vous distille en goutte à goutte les activités pour occuper les enfants en intérieur.

Des bonnes adresses repérées par French-Connect. French-Connect.com c'est une plate-forme web et un média franco-belge qui s'est donné pour mission de faciliter l'installation, l'intégration et l'emploi des Français en Belgique. Depuis quelques années, nous collaborons d'ailleurs avec cette petite équipe qui sait tout de Bruxelles et de la Belgique pour publier des carnets d'adresses bien pratiques chaque vendredi.

Nos adresses préférées

Airspace Indoor Skydive : Lève la main celui qui n’a jamais entendu son enfant lui bassiner les oreilles parce que, lui aussi, il voulait voler comme un oiseau. Alors, nous on a testé une idée d’activité qui pourrait faire de vous le héros de vos kids: Airspace Indoor Skydive. Il s’agit du simulateur de chute libre le plus perfectionné et le plus puissant d’Europe. Il est équipé d’une technologie qui permet de recréer parfaitement les conditions de saut en parachute sans avoir besoin ni d’avion ni de parachute. La soufflerie d’Airspace génère une puissance suffisamment forte pour créer un coussin d’air sur lequel vos kids pourront flotter. Le temps d’une petite formation rapide et facile à comprendre (on vous rassure) et zou ils se retrouvent à voler au-dessus du sol. Bien entendu, le tout sous la supervision permanente d’un moniteur en toute sécurité. C’est une expérience vraiment unique à partager avec eux. Nous, en tout cas, ça nous a donné des ailes! Fort à parier, qu’on entendra les mouches voler pendant le retour à la maison … Tout le monde peut s’inscrire pour s’envoler, dès 4 ans!

Brussels South Charleroi Airport – 26 rue Charles Lindbergh, 6041 Charleroi Tél +32 71 91 91 00

Space Laser Game : On est allés se perdre dans les 500 m2 de ce giga labyrinthe installé au cœur de Bruxelles dans lesquels se livrent des batailles de laser électronique. En équipe, muni de notre pistolet, on part à l’assaut de l’« ennemi » : on vise le ventre, le dos ou encore les épaules du gilet (soyez rassuré, c’est totalement indolore et inoffensif) mais surtout on court (beaucoup), on imagine des stratégies, on se cache et on rit (beaucoup aussi). Autant vous dire que ça déménage, qu’on se prend facilement au jeu (même les plus sceptiques d’entre nous), et qu’on sort de là, lessivé ! C’était le but non ? S’amuser, prendre une bonne dose d’adrénaline et piquer un somme dès qu’on est rentré à la maison… Une partie de jeu dure 20 minutes dont 5 à se préparer et 15 à s’éclater.

Pour tout le monde dès 7 ans.



Shopping Saint Michel : accès parking en face du 1 rue de l'Escadron, 1040 Etterbeek Tél: +32 2 720 01 23 (Facile d’accès en voiture avec un parking de 150 places). Métro Thieffry (ligne 5), Tram Boileau (lignes 7 et 25).

On cultive nos connaissances sur l'environnement

Celle de Cureghem...

Le Champignon de Bruxelles : Dans cette ferme urbaine, on cultive des champignons avec de la bière ou plutôt avec les résidus de brassage de l’orge. Une méthode bruxelloise inédite qui participe à la production d’une alimentation saine, durable et responsable en ville. Un projet didactique à faire découvrir à vos kids qui apprendront comment on peut faire pousser des Shiitakés en plein cœur de Bruxelles et qui sait, faire d’eux, des futurs acteurs d’une économie circulaire et urbaine.

24 rue Ropsy Chaudron, 1070 Anderlecht

Little Food : Un brouhaha de fond indique qu’on est arrivé dans une ferme pas comme les autres ! Et ça se confirme quelques pas plus loin lors du tour interactif quand on découvre l'élevage de grillons. On peut aussi participer à une dégustation et apprendre à les cuisiner. Ils proposent également des ateliers pour découvrir l’agriculture urbaine et l’alimentation de demain (uniquement sur rendez-vous).

37 rue Dieudonné Lefèvre, 1020 Laeken Tél : +32 2 219 29 21

Un jour de pluie pour tout comprendre

Experience Brussels : Partez à la découverte ou la redécouverte de Bruxelles, la ville aux mille facettes ! Prêt pour le départ de ce tour du monde en 19 communes avec vos kids ? Attrapez un parapluie et une valise pour relever tous les défis de cette exposition interactive et unique qu'organise experience.brussels, pour les petits et les grands. Une fois terminée, vous saurez pourquoi on mange des brassicae, et du Waterzoi… Et vous ferez partie des incollables sur la Capitale européenne et ses 19 communes.

4 rue Royale, 1000 Bruxelles Tél: +32 2 563 61 11

Le Musée TrainWorld : Si tout le monde en parle, ce n’est pas pour rien. On est plongé dans un univers mettant en scène le train au-travers de pièces originales des chemins de fer de Belgique et d’une chasse au trésor interactive.

5 place Princesse Elisabeth, 1030 Schaerbeek Tél : +32 2 224 74 98

Le Musée des Enfants : Un lieu génial qui propose des expos participatives destinées à développer l’éveil des enfants (tout ce qui se trouve dans la maison se touche et se déplace) ainsi que des ateliers (à partir de 6 ans). Et si le soleil est revenu entretemps, vous pourrez prolonger votre visite dans le parc attenant pour une session de balançoire ou de toboggan. Attention, le musée réouvrira ses portes le 6 octobre.

15 rue du Bourgmestre, 1050 Ixelles Tél : +32 2 640 01 07

Musée des Sciences Naturelles : Dans le magnifique parc Léopold, se trouve l’Institut Royal des Sciences Naturelles et son musée et ses 37 millions de spécimens ! Des Iguanodons de Bernissart, les néandertaliens de Spy, la collection de coquillages de Dautzenberg, les quatre fragments de roches lunaires, le loup de Tasmanie ou encore la collection d’insectes du Baron De Selys Longchamps. Sans compter les expositions temporaires.

29 rue Vauthier, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 627 43 80

Planetarium : L’espace, c’est fascinant, que l’on ait 5 ans … ou plus ! Après cette visite en famille, le système solaire et les étoiles n’auront plus de secret pour vous et les enfants.

10 avenue de Bouchout, 1020 Laeken Tél : +32 2 474 70 50

Musée Hergé : Qu’il soit belge ou français, il est un personnage de fiction que vos kids seront ravis de (re)découvrir : Tintin, présenté sur 80 planches originales, 800 photos, documents et objets rassemblés dans un lieu magique.

26 rue du Labrador, 1348 Louvain-La-Neuve Tél : +32 10 488 421

