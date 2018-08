Avec modération, on déguste une Margarita, un cocktail qui fête ses 70 ans et qui fut inventé par la "socialite" Margaret Sames avec ses ingrédients favoris.





La Margarita est un cocktail "before lunch" dont l'acidité apportée par le citron est contrebalancée par le brandy, triple sec ou Cointreau. On le prépare dans un grand verre à col évasé et surtout, on fait glisser une rondelle de citron autour du bord pour que le sel puisse tenir.

Il a été inventé dit-on en 1948 par une riche mondaine, Margaret Sames installée au Mexique avec son mari. Ils avaient pour habitude de recevoir dans leur maison d'Acapulco des invités des 4 coins du monde. Magaret dite "Margarita" leur servait ce cocktail rafraîchissant et élégant, concocté à base de ses ingrédients favoris, la téquila et le triple sec.

C'est une boisson qui rappelle l'été et qui est toujours bien appréciée des Américaines... en vacances notamment !





Margarita classique

© DR



5 cl tequila blanco

3 cl Cointreau (ou triple sec)

2 cl jus de citron vert frais

Associez tous les ingrédients dans un verre à mélange et ajoutez des glaçons. Secouez vigoureusement et filtrez dans un verre à Margarita. Décorez de sel et d'une rondelle de citron vert (préalablement frottée sur le rebord du verre).





Matcha Margarita

© DR



Une touche de modernité dans un grand classique.

3 cl Cointreau

5 cl tequila

2 cl jus de citron vert frais

0.5 cuillère thé vert Matcha en poudre

Associez tous les ingrédients avec des glaçons dans un shaker.

Frappez et filtrez dans un verre à whisky.

Décorez d'une rondelle de citron vert.





Lemon Basil Margarita

© DR



L'équilibre entre citron et herbes pour un cocktail léger et juteux.

4 cl tequila blanco

3 cl Cointreau

1 cl jus de citron frais

1 cl jus de citron vert frais

3 feuilles de basilic

Associez tous les ingrédients dans un verre à mélange et ajoutez des glaçons.

Mélangez et filtrez-le sur un fond de glace dans un verre à whisky.

Décorez de feuilles de basilic et d'une rondelle de citron.





Tommy's Margarita

C’est au Tommy’s Mexican Restaurant de San Francisco, ouvert en 1965 par ses parents, que Julio Bermejo a inventé la Tommy’s Margarita entre 1989 et 1990. Devenu dans les années 80 un spécialiste mondialement reconnu de la téquila, il a l’idée d’associer la téquila 100 % agave et le sirop d’agave pour créer un cocktail original.

En 2008, l’IBA, la plus grande association de barman du monde, a intégré cette recette à sa liste des grands classiques du bar. La reconnaissance ultime pour un cocktail !

5 cl de téquila 100 % agave

1,5 cl de jus de citron vert frais

1,5 cl de sirop d’agave

Ajoutez tous les ingrédients dans un shaker, avec des glaçons.

Agitez pendant 10 secondes, ouvrez et complétez avec de nouveaux glaçons, une rondelle de citron vert

Ajustez selon votre goût