Un ashtag et une campagne lancés par une association bruxelloise entend bien envahir les réseaux sociaux pour que les corps non retouchés deviennent la norme des magazines et des photographes.





Amazone, le Carrefour de l'égalité de genre a lancé une campagne nécessaire, qu'il a appelé Vrai Corps. Cette collaboration avec le secrétariat pour l’égalité des chances a pour but de sensibiliser le public, les médias, les publicitaires, les photographes à la problématique des photos de mannequins retouchées.

Plusieurs enquêtes montrent que 15% des femmes âgées de 18 à 24 ans pensent que les modèles présentées dans les magazines, dans les pubs sont des vrais corps, non retouchés. De plus, plus de 2/3 des femmes ( 69%) et des filles (65% ) pensent qu’elles se doivent de ressembler aux corps présentées dans les médias parce que c’est la « norme ».

En utilisant le ashtag #VraiCorps, Amazone appelle donc tout le monde à poster dès le 26 avril, sur les réseaux sociaux, des photos sans retouche, sans Photoshop.

Et pour lancer cette campagne, a lieu ce mercredi 26 avril entre 11h et 14h un photoshoot sur la place de la Monnaie à Bruxelles. Des passants volontaires y seront photographiés et leurs photos postées telles quelles, pour montrer les gens comme ils sont vraiment !

Un ashtag et une campagne qui va dans le même sens que tous les mouvements #BodyPositive ou encore #ThisBody #BodyAcceptance #EffYourBodyStandards qui oeuvrent depuis quelques années avec succès à changer la perception du corps féminin et à combattre les canons de beauté fabriqués par l'industrie de la mode.