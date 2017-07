Magazine C'est la période bénie pour prendre un peu de champ, être plus curieux que d'habitude et baguenauder de lieux nouveaux en découvertes. Voici ce qui pourrait vous séduire.





Des bars de plage à la côte

Il n'y a pas que sur la côte italienne ou en Corse qu'il y a des bars de plage ! A Koksijde-Oostduinkerke (oui, on vous l'accorde ce n'est pas le nom de ville le plus chantant du monde), on peut compter sur trois bars quasi les pieds dans l'eau où l'on profitera d'un beau coucher de soleil comme seule la Côte belge peut en offrir.

- Sofie's Sunset. Côté Koksijde-Bad, Sofie Ketels a donné son nom a ce bar de plage spécialisé dans les cocktails. Vous ne pourrez pas le manquer, il est au centre de la digue de Koksijde.

- Aloha Beach. Tenu par la même bartender reconnue dans la mixologie, ce bar merveilleux propose du yoga le dimanche ! Egalement sur la plage de Koksijde

- Beach Village. Plus familial, moins ambiance "Ibiza", ce bar de plage se jouxte d'une aire de jeux pour les enfants. A eux les parties entre amis, aux parents, les méridiennes et autres confortables fauteuils pour paresser au soleil ! galement sur la plage de Koksijde

- La Beach Run de St-Idesbald. Le 26 juillet, une Beach Run sera organisée sur la plage de St-Idesbald. Il s'agit d'un jogging de masse, destiné à tous, avec plus de mille participants. C'est ouvert à tous : aux enfants comme aux grands pour une course sportive de 5 ou 10 km. Les infos sont ici.





Des rooftops à Bruxelles et ailleurs

- "Là-haut" au Viage, centre. Et en un clin d'oeil le Viage devint le place-to-be de l'été ! Et ce gra^ce au soirées-apéros "Là-Haut" qui a transformé le restaurant et la grande terrasse panoramique en haut du casino en un merveilleux jardin urbain, merci Michel Penneman, l'architecte à l'origine de ce design ! Du monde, jeune, de la musique, branchée, des boissons, variées et joliment servies et une sensation de ne pas être tout à fait à Bruxelles qui fait plaisir. Tous les jeudis, àpd 17h jusqu'en septembre.

- Le Beurschouwburg à la Bourse. Une vue aérienne sur le centre bruxellois et Out Loud, un programme culturel et musical solide, qui fête ses 10 ans cette année, ça va bouger en haut du centre culturel flamand. Du mercredi au samedi, àpd midi. wwwbeursschouburg.be

- La terrasse du Vooruit à Gand, après ou avant un concert, lieu perché, temps suspendu.

- Le Skybar à Anvers, à deux pas de la gare Centrale, sur le toit du Lindner Hotel, pour un moment classy avec vue imprenable.

- Le panorama du MAS à Anvers où on ramène son pique-nique qu'on déguste à même le sol sur une couverture prêtée par le musée.



- L'atelier du Selys à Liège offre une terrasse de 100 places avec vue panoramique sur la ville et on y mange une cuisine brasserie top.

- Le Panorama Bar du Wiels. Pour la nouveauté perchée de l'été direction Forest où la terrasse en hauteur du centre d'art contemporain Wiels a ouvert depuis le mois de mars. Un beau programme d'activités est prévu tout l'été pour les 10 ans du bâtiment. Du mardi au dimanche, de 11 à 18h avec des événements le samedi et dimanche. www.wiels.org





De la verdure, de la fraîcheur et du fun à gogo

- Le Woodpecker. Nouvelle vie pour le kiosque du Bois de la Cambre qui propose des petits plats de saison bio et snacks sans chichi. Le plus : la programmation musicale, la carte des cocktails, les bières artisanales et les douceurs signées Laurent Gerbaud. 1 Bois de la Cambre, carrefour des attelages, 1000 Bruxelles.

- La Guinguette du parc de Forest. C'est l'endroit où se rendre en famille ou entre amis par excellence. On y boit un verre, on y mange, on discute, on chante, on danse, le tout dans la verdure. Magique ! Et pro-local, artisanal, bio avec ça... mais il y a un monde de fou même si l'espace est là. 80 avenue des Villas, 1190 Forest

- Gaston. Le nouveau venu du centre est on ne peut plus accueillant : déco signé Lionel Jadot, grande terrasse et transats près des bassins du quai aux Briques, on se croirait en vacances, encore plus avec, à la main, une de leurs délicieuses glaces crémeuses fabriquées artisanalement. 86 quai aux briques, 1000 Bruxelles.

- Le Chalet Robinson. Paradis perdu sur la petite île de l'étang du bois de la Cambre.

- Cook & Book et sa place du Temps libre avec ses cuistax.

- Le Bar du Matin et ses apéros-jeux chaque dimanche de 16 à 19h.