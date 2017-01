En tout, 11 pistes de ski alpin, 62 pistes de ski de fond et même la possibilité de faire du ski-doo / squads ou scooters de neige ! Un répertoire réalisé par French-Connect.

Province de Luxembourg

Altitude : 652 m - possibilité de location (700 équipements alpins)

3 pistes : 300, 500 et 900 m.





Province de Namur

Altitude : 300 m - possibilité de location - 1 piste : 300 m.





Cantons de l'Est

Altitude : 630 m - possibilité de location - 1 piste : 300 m.

Altitude : 500 m - possibilité de location - 1 piste : 1 km (la plus longue de Belgique)

Altitude : 615 m - possibilité de location - 3 pistes alpin : 400, 2 x 600 m.







Province de Liège

FRANCORCHAMPS - STER (Ski Neige Conception) 087/27.50.83

HENRI-CHAPELLE - WELKENRAEDT (Ski-Club Charlemagne) 087/44.69.20 (piste)

LIERNEUX (Le Monty) 080/31.90.44 (piste) 080/31.97.85

SPA (Thier des Rexhons) 087/77.30.28 (piste) 087/77.37.22

TROIS-PONTS (Val de Wanne) 080/86.31.21 (piste) 080/68.40.45

Activités originales

Parmi les activités originales proposées aux amateurs de neige, la station de Saint-Hubert offre la possibilité de pratiquer le « ski joëring » à savoir du ski avec un cheval de trait.

