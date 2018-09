Magazine Les guides touristiques indiquent souvent où se situent les palais royaux. Ils sont somptueux, au centre de la ville et font parfois l’objet de visites. Mais est-ce vraiment là que les familles royales passent leurs journées ? Avoir des visiteurs à longueur de journée dans son salon, ce n’est pas ce dont rêve tout un chacun.





La royauté belge réside à Laeken

© reporters



La Belgique a son palais royal; il se situe rue Brederode, 16 à 1000 Bruxelles. Il est constitué des nombreux salons prestigieux où la famille royale reçoit des convives lors d’événements particuliers; réunions de travail, tables rondes, réceptions, concerts, déjeuners,…

Bien que le palais soit majestueux, le roi Philippe et sa famille n’y ont pas déposé leurs valises. "Le palais royal de Bruxelles est la résidence administrative et le lieu de travail principal du Roi", explique le site de la monarchie.

Le couple royal belge et leurs quatre enfants vivent depuis 1999 au château de Laeken. Ils occupent les appartements privés situés au premier étage. Ce château fait lui aussi l’objet de réceptions. La plus célèbre est certainement la soirée de fiançailles du roi Philippe (alors duc de Brabant) et de la reine Mathilde (à l’époque comtesse).

Il est aussi connu pour ses serres, construites sous le règne de Léopold II. Une fois par an, elles sont ouvertes au public, durant une vingtaine de jours au printemps. Une belle initiative pour pénétrer dans ce lieu privé.





L’ancien pavillon de chasse pour Felipe VI

© belga



Le palais royal de Madrid est lumineux, fait de pierres claires. Il dispose d’une grande cour entourée de bâtiments, il se laisse dire que l’architecte de ce majestueux palais s’est inspiré du Louvre.

Comme le palais royal de Bruxelles, il est la résidence officielle de la famille royale espagnole, mais elle n’y habite pas. C’est avant tout un musée ouvert aux touristes.

Le roi Felipe VI, la reine Letizia et leurs deux filles habitent le palais de Zarzuela. Il se trouve au nord-est de Madrid, à 10 kilomètres environ du centre-ville. Avec eux, vit l’ex-roi Juan Carlos Ier.

À l’époque, ce bâtiment était considéré comme le pavillon de chasse de la famille. Il a été construit en 1627 sous le règne de Felipe IV. Durant la guerre civile espagnole (1936 - 1939), le palais de Zarzuela a entièrement été détruit mais à la demande du Général Franco le lieu a été reconstruit à l’identique. Au contraire du palais de Madrid, celui-ci n’est pas ouvert au public.





Une villa au milieu de la forêt pour la famille royale hollandaise

© reporters



Les Pays-Bas ont également droit à leur "Koninklijk Paleis", au centre d’Amsterdam, sur la place du Dam. Encore une fois, il ne sert que pour les visites officielles du roi Willem-Alexander. Le palais n’a pas toujours eu cette fonction. Il y a environ 350 ans, ce bâtiment était l’Hôtel de ville d’Amsterdam. C’est en 1808 que Louis Napoléon Bonaparte, (prince de France qui deviendra roi de Hollande par la suite) le transforma en palais. Aujourd’hui, plusieurs expositions s’y tiennent et il est essentiellement utilisé comme lieu de visite. C’est à Wassenaar, à la villa Eikenhorst, non loin de La Haye, que le roi et son épouse la reine Maxima, ainsi que leurs trois filles (Amalia, Alexia et Ariane) résident. Cette villa se trouve au beau milieu du domaine De Horsten, propriété de la famille royale depuis le 19e siècle. La villa est entièrement privée mais il est possible de se promener dans les environs. Le domaine abrite de nombreuses forêts, ce qui fait la joie des marcheurs.





Une résidence d’hiver, une d’été pour les Danois

© reporters



Le palais d’Amalienborg est le lieu de résidence d’hiver de la famille royale danoise. Cet ensemble de bâtiments est divisé en quatre palais identiques formant une place octogonale. "Amalienborg devint résidence royale après l’incendie du château de Christianborg qui eut lieu dans la nuit du 26 au 27 février 1794", lit-on sur le site de la monarchie.

En été, la reine Margrethe migre vers Aarhus dans le château de Marselisborg. Elle y passe également quelques jours durant les congés de Pâques et de Noël. La grande bâtisse blanche trône au milieu de 13 hectares de verdure. Hormis de larges pelouses, il y a aussi des collines, des étangs, des arbustes,… Le parc est décoré de plusieurs œuvres d’art mais aussi d’un potager. Lorsque les souverains n’y résident pas, le public peut venir se balader. La relève de la garde royale se fait tous les jours à midi lorsque la Reine réside à Marselisborg. L’hiver, à la même heure, la garde royale démarre du château de Rosenborg, marche à travers la ville pour se rendre au palais d’Amalienborg.





Le roi de Suède vit sur l’île de la Reine

© reporters



La Suède a, elle aussi, son palais royal officiel et ses résidences privées. Le roi Charles XVI Gustave de Suède prend ses quartiers au château de Drottningholm signifiant "l’île de la reine". Un peu en dehors du centre-ville de Stockholm, il est implanté au milieu d’un cadre verdoyant, au bord du lac Mälaren. Il date du 17e siècle et a été imaginé par l’architecte Nicodème Tessin l’Ancien; son fils a, lui, dessiné le palais royal de Stockholm.

Le roi Charles XVI Gustave, son épouse la reine Silvia, ainsi que leurs enfants, la princesse Victoria et son mari le prince Daniel, le prince Carl Philip et son épouse Madeleine vivent tous au Château de Drottningholm. Ils investissent principalement un seule aile du bâtiment où les appartements leur sont totalement réservés. Les autres parties du château sont ouvertes au public, tout comme le parc, le pavillon chinois et le théâtre. Un lieu haut en culture. reporters





La reine Elizabeth a ses quartiers selon les saisons

© shutterstock



La reine Elizabeth II aime voyager dans son pays. Elle séjourne au gré des saisons dans les différents palais et châteaux dont elle dispose.

Le palais de Buckingham (Londres), bien connu pour sa garde de la Reine, est la résidence officielle des souverains britanniques. La reine y réside une bonne partie de l’année. Lors de ses congés d’été, de fin juillet à fin septembre, il est possible de visiter une petite vingtaine de pièces sur les 775 que compte le palais.

À une trentaine de kilomètres, se trouve le château de Windsor. Il est habité depuis 850 ans par les souverains britanniques. C’est d’ailleurs dans celui-ci que la reine Elizabeth se sent le mieux; elle y réside au printemps. La célèbre chapelle Saint-George, où se sont mariés Harry et Meghan, se trouve également à cet endroit.

Le palais de Holyroodhouse est la résidence officielle écossaise. Mais c’est au château de Balmoral que la famille royale aime passer ses étés mais aussi se retrouver pour les fêtes de fin d’année.