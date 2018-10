Destination adorée des familles pour son côté féerique et la beauté naturelle de son site, le parc d’attractions néerlandais d’Efteling a décidé de ne pas succomber à la tentation d’Halloween et de ne pas profiter des vacances de la Toussaint pour peinturlurer ses allées en orange et noir tout en y dissimulant à gauche et à droite des monstres hideux qui pourraient faire frémir mais surtout pleurer ou traumatiser les plus jeunes enfants.