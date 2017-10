Une collection de 3.245 photos de la famille royale belge sera vendue aux enchères le 10 octobre prochain, annonce vendredi la maison d'enchères Arenberg Auctions.





Certains de ces clichés en noir et blanc n'ont encore jamais été montrés, affirme la maison de vente. Le roi Léopold III, la reine Astrid, le roi Baudouin ou encore la reine Fabiola sont notamment représentés. La majeure partie des clichés (1.885) montrent le roi Léopold III et son épouse la reine Astrid entre 1934 et 1939. Le roi Baudoin et la reine Fabiola apparaissent sur 650 photographies tandis que plus de 110 représentent le roi Albert II et la reine Paola. Par ailleurs, près de 700 clichés ont été pris lors de funérailles, de visites royales ou d'activités familiales des membres de la monarchie.

"Ces clichés ont a priori été réalisés par un photographe de la Cour ou une autre personne disposant d'un accès direct à la Cour", précise Arenberg Auctions dans son communiqué.

La valeur de cette collection est estimée entre 1.500 et 1.800 euros.

A côté de ces clichés seront également vendus 24.000 faire-parts "de nobles belges et autres membres de familles importantes du 19e siècle, ainsi que du début du 20e siècle" (valeur estimée à 4.000 à 5.000 euros) et "11.300 faire-parts de mariage, concernant des membres de la noblesse et de la haute bourgeoisie belge des 19e et 20e siècles" (valeur estimée entre 2.000 et 2.500 euros).

La seconde édition d'une cosmographie réalisée par le cartographe Sebastiaan Munster en 1578 sera mise aux enchères. Sa valeur est estimée entre 6.000 et 8.000 euros.

Pas moins de 470 autres lots seront proposés.