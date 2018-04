Vous connaissez le point commun entre un parisien et un belge ? C'est d'aller boire un verre en terrasse dès qu'il voit un rayon de soleil ! Normal, car en 2 heures, le temps peut virer au gris et froid. Donc on n'en perd pas une miette, et on profite de chaque instant... La saison des terrasses, ouverte !

En collaboration avec le site French-Connect , dénicheur de belles adresses entre Paris et Bruxelles pour les curieux, les amateurs de bonne humeur, les bons vivants et pour la famille… on y trouve aussi des idées de voyages et de sorties. Véritable trait d’union entre les belges et les français, French-Connect propose également des offres d’emploi sans néerlandais et des opportunités de networking. On participe en s'inscrivant sur le site French-Connect.com.

Notre adresse préférée car elle nous rappelle le sud !

G-Spud Bailli : Dans cette nouvelle adresse, la terrasse - exceptionnelle - donne des allures de Provence à votre lunch. Un arbre planté au milieu et une piste de pétanque tout à côté pour se défouler avant de reprendre le boulot. A l’intérieur, place au bois clair et aux tons pastels pour une ambiance chaleureuse et ultra lumineuse. L’adresse redonne ses lettres de noblesse à la PATATE. Parce que non seulement, une pomme de terre c’est plutôt bon mais en plus c'est un aliment « healthy » (riche en fibres, minéraux, magnésium et vitamines), sans gluten et, contrairement aux idées reçues, elle ne fait pas grossir ! Ici, Géraldine et son équipe (re)mettent à l’honneur l’emblème du pays en proposant une pomme de terre cuite au four (donc sans matière grasse) et déclinée dans des recettes savoureuses et surtout originales. En prime, une nouvelle recette à base de patates douces! Qu’on soit veggie ou carnivore, chaque envie trouve patate à son goût. Et on peut même personnaliser sa pomme de terre !

G-Spud Bailli – 38 rue du Bailli, 1050 Ixelles. Ouvert de 10h30 à 18h00. www.g-spud.com

© D.R.



Les terrasses chics

Villa Lorraine : La réputation de cette adresse gastronomique n'est plus à faire. Il y a la brasserie et le restaurant gastronomique... Et côté terrasse, elle fait l'unanimité !

75 avenue du Vivier d'Oie, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 374 31 63



Louise 345 : C’est dans un magnifique jardin qu’on découvre la cuisine (qui ne s'accomode d'aucune mode) de la Chef Isabelle Arpin, désormais aux fourneaux de cet écrin gastronomique ultra-privé de l’Avenue Louise.

345 avenue Louise, 1050 Ixelles Tél : +32 2 644 48 87

Crystal Lounge : C’est une splendide terrasse que l’on découvre en plein centre de Bruxelles mais abritée du tumulte de la ville, nichée entre les murs de cet hôtel de luxe. En été, l’odeur de grillade vous donnera furieusement envie d’opter pour le barbecue du chef. Le bar réalise des cocktails uniques. Un bel endroit en été comme en hiver.

40 Avenue de la Toison d’Or, 1050 Bruxelles Tél : +32 2 549 61 44



Sanzaru : L’occasion de découvrir la cuisine Nikkei pour tous les initiés. Ici les papilles sont bousculées par des saveurs à mi-chemin entre la gastronomie japonaise et péruvienne. Le Chef officie dans les cuisines de l’ex YuMe (le restaurant fusion d’Yves Mattagne) dans un magnifique bâtiment des années 30 avec sa terrasse et son magnifique jardin où l’on peut manger dès les premiers rayons.

292 avenue de Tervueren, 1150 Woluwe-Saint-Pierre Tél : +32 2 773 00 80

© D.R.



Brugmann : Une maison de maître avec un magnifique jardin et une petite fontaine qui ajoute au charme et à la zenitude du lieu. Certainement une des plus belles terrasses que compte Bruxelles. S’il fait trop chaud, allez vous rafraîchir dans le grand salon et le boudoir. La carte présente des plats belges revisités avec des produits du marché. La carte des cocktails, quant à elle, est aussi plutôt bien fournie.

52 Avenue Brugmann, 1190 Forest Tél : +32 2 880 55 54



Maxime Colin : Une jolie histoire de famille pour ce duo de frères, Maxime et Gaëtan réunis autour de leur passion pour la cuisine. Ils vous reçoivent dans un cadre bucolique loin du tumulte de la ville pour une parenthèse zen et gourmande dans leur magnifique jardin. La terrasse donne sur un joli plan d'eau. Les produits sélectionnés sont de tout premier choix et sont préparés selon des codes classiques avec par ci par là une touche d’originalité.

1 chemin des Curés, 1950 Kraainem Tél : +32 2 720 63 46



Les terrasses bucoliques

La Fabrique en Ville : Ambiance raffinée et reposante dans le cadre charmant du Parc Egmont. La terrasse est plutôt imposante et permet de profiter de la verdure avoisinante et surtout du calme en plein cœur de la ville. A l’étage, pour répondre aux besoins spécifiques de la clientèle familiale, vous trouverez de grandes tables de 10 et une salle de jeux pour les enfants !

44 boulevard de Waterloo, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 513 99 48

Chalet Robinson : Un cadre exceptionnel sur une île échouée au milieu du poumon vert de Bruxelles, le bois de la Cambre. On y accède grâce à un bac pour y manger une gaufre, une glace ou une crêpe. La carte salée quant à elle faire la part belle aux produits de saison. Des transats sont à la disposition des clients pour se détendre et profiter du grand air avec vue sur le lac.

1 chemin des Bolets, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 372 92 92



Les Foudres : On dine au milieu du grand jardin, sous les arbres, tel un repas de famille dans la maison des cousins. L'endroit est original et plus surprenant que l'assiette. C'est bon et cool.

14 rue Eugène Cattoir, 1050 Ixelles Tél : +32 2 647 36 36



© D.R.



L’Auberg’in : Agréable endroit à la cuisine authentique avec des plats homemade : viande ou poisson, la qualité est irréprochable. On déjeune sur une terrasse au coeur du jardin bucolique de cette ancienne fermette où le temps est suspendu.

198 rue au Bois, 1150 Woluwé-Saint-Pierre Tél : +32 2 770 68 85

Cuisine au vert : C'est le restaurant de l'hôtel Coté vert. La carte est classique et les recettes sont fines. La terrasse est très appréciée, c'est un petit coin de paradis en plein coeur de Waterloo.

200 chaussée de Bruxelles, 1410 Waterloo Tél : +32 2 357 34 94



Les terrasses discrètes

Green Kitchen : A l’arrière de l’espace de coworking « Tribes », on retrouve une terrasse inattendue des plus relaxantes, retirée de la cohue urbaine, pour un lunch healthy signé Green Kitchen. Des produits frais de la région et un plat du jour.

279 avenue Louise, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 644 01 91



Brighton Stanhope Hotel : Ok, rentrer dans cet hôtel au décor dépassé et classique ne nous laisse pas de souvenir d’émerveillement. Mais l’enchantement survient quand on déjeune dans ce beau jardin au calme, à l’ombre du magnolia centenaire. Situé au cœur du quartier européen, la table est raffinée, les plats classiques et d’inspiration méditerranéenne.

9 rue du Commerce, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 506 91 11

52 and the Secret Garden : Rendez-vous en terre sicilienne, derrière une discrète façade de la chaussée de Vleurgat. Au beau milieu de son jardin tropical, Alessio (ex Scirocco) prend un plaisir certain à vous mijoter des plats typiquement siciliens. Des pâtes faites maison, des herbes du jardin et des prix tout doux. Pas de table à l’improviste, il faudra impérativement avoir réservé avant de venir, le lieu n’ouvre pas tous les soirs.

52 chaussée de Vleurgat, 1050 Ixelles Tél : +32 473 20 68 02



© D.R.



Babdar : Nous avons découvert ce resto lors d'un lunch connect, on aime toujours y aller. Les spécialités sont orientales avec des tajines, des couscous, le lieu a un look dingue. Rien à voir avec les restos marocains qu'on imagine. Situé dans une maison de maître bruxelloise, on traverse la salle au style pop art pour arriver à la fameuse terrasse. On vous laisse découvrir.

85 chaussée de Charleroi, 1060 St Gilles Tél : +32 2 534 96 49

Dolce Amaro : C'est notre italien préféré. C'est en famille que les choses se passent pour la cuisine et le service... Non seulement c'est bon, le service fort sympathique, et quant à la terrasse elle est très agréable et bien au calme.

115-117 chaussée de Charleroi, 1060 Saint-Gilles Tél : +32 2 538 17 00

Les terrasses m'as-tu vu

Brasserie de la Patinoire : Ici on mange dans le plus grand jardin de la ville. La spacieuse terrasse de cette brasserie est, en effet, nichée au cœur du bois de la Cambre. Une offre gastronomique de brasserie dans laquelle on pioche volontiers une crêpe mikado avec vue sur ce bel écrin de verdure.

1 chemin du Gymnase, 1000 Bruxelles. Tél: +32 2 649 70 02



Cospaia : Petite entorse à nos jardins-terrasse pour cette adresse qui possède l'une des plus belles des terrasses ! Surplombant le boulevard de la Toison d’Or mais cachée des passants. Toujours bon à savoir aussi, en hiver on peut encore profiter de leur jolie terrasse puisqu’elle est couverte et chauffée.

1 rue du Capitaine Crespel, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 513 03 03

© D.R.



Rouge Tomate : A chaque fois qu’on en parle, cette adresse provoque le « j’adore » ou « je déteste »… Le décor est épuré et moderne pour cette belle maison bourgeoise de l’avenue Louise et on y mange des plats aux compositions originales et aux produits sains. Leur terrasse à l’arrière de la maison est vraiment très agréable et met, quant à elle, tout le monde d’accord !

190 avenue Louise, 1050 Ixelles Tél : +32 2 647 70 44

Les terrasses authentiques

Chyl Louise : Plus du type « jardin urbain » avec sa grande terrasse en teck, on aime venir y partager une planche orientale avec un iced tea maison les solaires vissées sur le nez parce que la terrasse est assez bien orientée !

62 rue Belle-Vue, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 648 34 76

