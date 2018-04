C’est le meilleur moyen de se déconcentrer, même quand il est éteint.





Un secret de polichinelle ? Une nouvelle étude menée par The Consumer in a Connected World dévoile que la simple présence de notre téléphone impacte directement notre productivité. Et nous déconcentre bien plus que l’on ne voudrait l’admettre !

Smartphone addict

Affectés à différentes tâches, les « cobayes » devaient les abattre tantôt avec leur téléphone, tantôt sans. Il était placé soit leur poche, soit dans un sac, voire dans une tout autre pièce. Résultat ? Ceux qui avaient un smartphone à portée de main travaillaient de manière moins efficace, même si celui-ci était éteint. Ce qui est plus intéressant, c’est le fait que les gens avaient l’impression que cela n’influençait en rien leur performance précise Business Insider. Quant à ceux qui se décrivent comme ayant du mal à s’en passer toute une journée, ils perdraient vite pied. La solution selon les chercheurs ? Reprendre le contrôle sur notre dépendance et laisser notre téléphone de côté quand il ne nous est pas utile.

Parviendrez-vous à ne pas laisser votre smartphone sur votre bureau ? Rien n’est moins sûr…