Avant de vous lancer dans vos préparatifs de mariage, voici les "Do & Don't" pour des festivités réussies et qui resteront gravées à jamais dans votre mémoire.





Depuis quelques temps, le concept a évolué. Si le mariage se veut toujours traditionnel, il tend de plus en plus vers l'originalité, le côté insolite, le tout avec un budget plus limité, les futurs mariés souhaitant en majorité organiser leur fête comme ils l'ont imaginée, à leur image. C'est pourquoi, avant de vous lancer dans vos projets, les organisateurs du Salon du Mariage et de l'Art de recevoir, Eric d’Humilly de Chevilly et Géraldine Lardinois, proposent une petite liste des trucs à faire ou à ne pas faire pour pleinement profiter des festivités, ne pas se laisser déborder et surtout éviter le stress et une organisation lourde qui gâcheraient tout.





Les trucs à faire et à ne pas faire:

- Pour commencer, il est essentiel de calculer son budget. Il va tout définir. Et si besoin, n'hésitez pas à demander des conseils aux amis mariés de votre entourage.

- Ensuite, on développe sa créativité avant de se lancer dans les réservations. On peut bien entendu s'inspirer de ce qui est proposé sur Internet, Pinterest étant, par exemple, le réseau social parfait pour la pêche aux idées. MAIS ATTENTION! Le danger de ce genre d'outil, c'est qu'on nous vend du rêve. Il faut évidemment relativiser ces belles images et se rendre bien compte que tout n'est pas toujours possible et souvent en dehors du budget prévu.

- Se faire conseiller par des experts, d'où la légitimité du Salon du mariage qui réunit non pas des personnes issues du domaines de la communication, mais des professionnels de ce secteur qui sont expérimentés et vivent le mariage au quotidien. CAR ATTENTION, c'est bien de rêver à un beau mariage "hippie chic" au milieu d'un bois. Mais autour de ce concept qui peut paraître simple et bon marché, il y a des tas de questions à se poser: Et s'il pleut? Comment faire avec les WC? Où va-t-on chercher l'électricité? Au final, ce rêve peut coûter bien plus cher qu'une grange.





- Il faut se poser la question "quel type de marié est-on?" avant de préparer les festivités. Veut-on que son mariage soit insolite, petit, grandiose, à thème (c'est de plus en plus tendance). Sur le dernier point, ATTENTION de ne pas frustrer certains invités qui ne se sentiraient peut-être pas à l'aise avec un choix de robe ou de couleur imposé. Il est important de réfléchir à certains compromis.

- Le Jour J, il est impératif de s'entourer de personnes d'expérience car à son propre mariage, on ne gère rien. ATTENTION, il est également essentiel de déléguer un maximum, de peur de passer à côté du plus beau jour de sa vie. On peut bien entendu travailler sur ses noces comme un(e) acharné(e) lors des préparatifs, mais à la date clé, c'est votre fête et celle de vos invités.

- Il est très important lorsqu'on organise son mariage de se mettre à la place de vos invités. Si la fête est un moment pour vous, cela doit l'être également pour eux. ATTENTION, il arrive que certaines personnes montent leur mariage avec leur couple en tant que rôle principal, en oubliant les invités. Ces derniers doivent aussi pouvoir se sentir concerner. Il est impératif de les intégrer sous peine de flop complet.

- Il faut être vigilant sur ce qui peut paraître moins coûteux, mais qui en réalité l'est davantage lorsqu'on additionne la totalité. Par exemple: certaines personnes trouveront le prix de location d'une salle trop élevé et se dirigeront vers un autre lieu au prix moindre, mais qui impose traiteurs, sono, etc. Au final, lorsqu'on calcule le total, c'est parfois beaucoup. Alors qu'avec un endroit un peu plus cher, on peut choisir son traiteur bon marché et ses propres amis DJ's avec leur matériel.

- Et si vous choisissiez de vous marier un vendredi? A 24h de différence, vous ne vous imaginez peut-être pas tous les avantages de ce choix. Même si c'est de plus en plus tendance, ce jour reste bien moins embouteillé que le samedi qui demande parfois de s'y prendre deux ans à l'avance pour obtenir la salle de ses rêves ou simplement un rendez-vous à l'hôtel de ville. Ensuite, c'est évidemment moins cher. Puis le vendredi, c'est le jour de Vénus et donc de l'amour. D'ailleurs jusque dans les années 60, c'était la journée des mariages. Enfin, cela permet aussi de laisser tout le week-end de libre pour que les invités venus de loin puissent visiter et profiter.





- Doit-on s'y prendre à l'avance? Ce n'est plus le cas. Non seulement, il y a cette possibilité de se marier un vendredi, mais la tendance est de plus en plus aux mariages "last-minute". MAIS, cela dépend de la personnalité des mariés. Du coup, des tas de concepts de boutiques vestimentaires différents existent. Evidemment, si on rêve de porter une robe fabriquée sur-mesure par un créateur, il faut s'y prendre des mois et des mois à l'avance. On peut compter six mois pour une enseigne généraliste. Et puis, il y a les magasins dégriffés et concept-stores, comme Danais, qui proposent 30 à 50% du prix. Les pièces sont souvent uniques. On entre, on choisit et en une semaine, les retouches sont réalisées. Il arrive même que certains invités over-bookés s'y rendent le matin même du mariage. Ils en ressortent habillés, les retouches, le maquillage et la coiffure finalisés, sans compter les accessoires (chaussures, sacs, etc.) également proposés.