L'asbl "Punch for life" emmenée par l'énergique médecin et boxeuse Maïté Czupper organise cette soirée spéciale, sportive et glam pour rassembler des fonds pour Make-A-Wish Belgium South.





Parfois pour donner aux autres, il faut "juste" donner de sa personne et c'est ce que vont faire les sportives et sportifs qui se sont inscrits à l'événement organisé par Punch for Life le 24 octobre prochain. Ce mercredi soir-là, des boxeuses et boxeurs monteront pour la première fois sur un ring et combattront contre un adversaire de leur catégorie qui partage les mêmes valeurs.

Car ces combats sont en fait autant de rendez-vous pour la bonne cause qui permettront à l’association de récolter des fonds destinés à alimenter des projets divers tels que la recherche, la mise sur pied d’installation pour les familles d’enfants malades ou encore des programmes d’animation permettant, le temps d’un instant, de faire oublier la maladie.

En cet automne 2018, les fonds récoltés seront dédiés à l'association Make-A-Wish Belgium South, dont la mission est de réaliser les rêves, parfois les plus fous, des enfants malades afin de leur apporter un peu de lumière et de joie dans leur quotidien.





Une soirée de gala orchestrée par Ryad Mehry

© DR



Ouverts à tout le monde, les participants affronteront un adversaire de leur catégorie dans un combat prévu en 3 rounds de 2 minutes. La seule condition étant de n’avoir jamais participé à un combat de boxe anglaise et donc d’être novice dans la compétition. Pour s'y inscrire, il faut lever des fonds à hauteur de 1.500 euros (en sensibilisant son entourage ou son entreprise par exemple) à verser sur le compte de Make-A-Wish Belgium South, qui utilisera intégralement cette somme au profit des enfants.

La soirée, parrainée par Ryad Merhy, se déroulera à l’Hôtel de la Poste (Tour & Taxis) et débutera à 19h par la pesée officielle des boxeurs, en présence des invités qui auront eux aussi, montré leur implication en achetant une table de 10 personnes au prix de 2 000 euros. La soirée s’articulera aussi autour d’une tombola.





La boxe pour le meilleur

© Benny Sahar



C'est Maïté Czupper, médecin, boxeuse et entrepreneuse qui a ouvert sa salle de boxe MC Boxing particulièrement women-friendly il y a quelque 2 années qui est à l'origine de ce grand gala. Quand elle a "rencontré" la boxe, il y a une quinzaine d'année, cela a révolutionné sa vie : "J’étais consciente des bienfaits et vertus de ce sport, mais je n’imaginais pas à quel point il allait révolutionner ma vie quotidienne. Il m’a permis d’apprendre le lâcher-prise, il m’a permis d’apprendre à me centrer mais aussi à comprendre quelles étaient mes vraies valeurs."

Des valeurs qu'elle veut partager et qui la pousse à organiser également Punch for Life.

>> Mercredi 24 octobre, à partir de 19h à l'Hôtel de la Poste, avenue du port 86c/88 - 1000 Bruxelles. www.punchforlife.be & www.mcboxing.be