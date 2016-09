Que sont devenus les bébés photographiés par Anne Geddes?

Magazine

Cette image vous dit quelque chose? C'est normal : il y a vingt ans, elles ont connu un succès considérable. Deux décennies plus tard, la photographe est partie à la recherche de ces bébés pour voir ce qu'ils étaient devenus.





Ces clichés de bébés immortalisés dans des pots de fleurs ont fait le tour du monde. Encore aujourd'hui, il n'est pas rare d'apercevoir les photos de l'Australienne Anne Geddes en vente dans divers magasins sous une multitude de formats. Vingt ans plus tard, l'artiste s'est amusée à retrouver ces enfants pour voir à quoi ils ressemblaient aujourd'hui. Les petits bouts de choux se sont transformés en jeunes adultes étonnants !





"Je me souviens très bien de la petite Taylor qui était heureuse de s'asseoir dans mon étang de nénuphars à l'âge de 6 mois, en 1995. Elle trouvait même que les feuilles étaient super bonnes. Et regardez Taylor maintenant, avec un bachelier en communication et en relations publiques".







"Cette mignonne théière Molly aura 22 ans le mois prochain. Elle a été très occupée depuis que je l'ai vue à l'âge de 6 mois. Elle est aujourd'hui à l'université de Melbourne et rêve de devenir médecin".





"J'ai retrouvé l'un de mes bébés pots de fleurs, Emma. Aujourd'hui elle a une petite fille qui ressemble exactement à ce à quoi ressemblait Emma lorsqu'elle était bébé, il y a 21 ans. Elle vit en Nouvelle-Zélande et étudie pour devenir institutrice".





"Tout ce qui est petit est mignon. C'était en tout cas le cas en 1997 quand j'ai photographié Zac le papillon. Il est toujours aussi beau mais beaucoup plus grand. Zac vit aujourd'hui à Melbourne et bosse dans un restaurant".





