Quoi de neuf ? Toutes les nouveautés à Flagey

Magazine

Le quartier branché de Flagey à Bruxelles fait le plein de nouvelles adresses. Petit topo depuis 2015.

De plus en plus tendance, le quartier Flagey à Ixelles connaît une impressionnante mutation depuis plusieurs années. Si bien qu'on ne compte plus les bars et restos qui s'y installent. Et ce n'est pas terminé ! En trois ans, il a fait le plein de nouvelles adresses. Il y en a pour tous les goûts, des amateurs de bons fromages aux végétariens, en passant par les fans de cuisine du monde, les passionnés de bons vins, ceux qui ont juste des petits creux, les hipsters ou encore les modeuses. En voici dix parmi bien d'autres.





Sup Food





Après une ouverture à Saint-Gilles, le Sup Food débarque également, fin 2015, à deux pas de la place Flagey. Le concept est simple: des petits plats maison parfaits pour le lunch et les petits creux du soir. Les week-ends, place au brunch et puis aux annifs ou afterworks en privatisant le lieu. Les aliments sont 100% naturels et côté produits laitiers, tout se passe en collaboration avec Julien Hazard, affineur en fromagerie. Au menu: des buns garnis, des soupes fraîches, des salades végétariennes, des desserts maison et une sélection de boissons naturelles.

--> Sup Food, 95 Rue Lesbroussart à Ixelles. Tel: 02 647 12 01. Infos: www.supfood.be





Racines





Les recettes de la Nona dans son assiette ! Ici, ça respire les pâtes fraîches, l'huile d'olive, les produits locaux et le vin. Ouvert depuis début 2015, Racines, c'est tout à la fois: un resto, une épicerie, un bar à vin et une salle de concerts. Issus de Toscane et de Naples, Josy et Francesco sélectionnent leurs produits principalement dans cette région (surtout pour les vins) et se ravitaillent en produits frais sur les marchés belges et dans leur petit jardin à l'arrière du restaurant. N'hésitez pas à leur demander des explications, ils seront ravis de vous parler de leurs spécialités. Côté budget, on est dans un gamme au dessus avec des plats à plus de 20 euros et la bouteille de Chianti Classico maison à 32 €.

--> Racines, 353 chaussée d’Ixelles à Ixelles. Infos: 02. 642 95 90 ou www.racinesbruxelles.com





Le comptoir du Samson





Le fromager artisanal vient d'ouvrir au début de cette année aux abords de la place Flagey. Son crédo: le lait cru. Ici, c'est un petit plongeon dans le Condroz namurois à Ixelles puisque les produits sont proposés en collaboration avec la Fromagerie du Samson de Vincent Verleyen (meilleur fromager de Belgique en 2014 et finaliste au Mondial du Fromage 2015). Outre la grande sélection maison à des prix tout à fait abordables, on y retrouve aussi des produits français, italiens, espagnols, etc. En semaine, l'établissement propose aussi des sandwichs à tomber et le dimanche, c'est brunch à volonté pour 20 euros de 11h à 14h30.

--> Le Comptoir du Samson, 359 chaussée d'Ixelles à Ixelles. Infos: 02 644 58 93 ou sur Facebook





AMI





Succès assuré pour la cantine végétarienne ouverte fin 2014 à quelques enjambées de la place Flagey. La salle est pleine à craquer, ce qui ne nuit pas forcément à la tranquillité puisqu'on s'y sent comme à la maison. Inspirée de concepts végés observés à Amsterdam et Berlin, AMI se base sur des produits simples, frais, de saison et connus de tous. La spécialité? Le burger. Mais on y retrouve aussi les délicieuses soupes maison, les tartines, l'assiette du jour remplie de bonnes choses. Côté dessert, c'est l'enseigne artisanale saint-gilloise Bake qui régale avec ses cookies, carrot cakes, gâteaux et autres douceurs.

--> AMI, avenue Lesbroussart 13, à Ixelles. Tel: 02 646 88 41. Infos: sur Facebook





Le Bar à Vins

Pas besoin évidemment de dire de quoi il s'agit, tout est dans son nom. Quasi sur la place Flagey, le Bar à Vins, c'est l'endroit idéal pour partager des moments entre amis, à deux ou même pour rencontrer, côtoyer. L'assortiment de vins est impressionnant et à tous les prix. Il s'accompagne de petites choses à déguster, des produits de qualité issus de producteurs, sous les conseils avisés de l'équipe, en terrasse ou dans son intérieur cosy. Ici,j on organise aussi des afterworks le mardi et des cours d’œnologie.

--> Le Bar à Vins, chaussée de Vleurgat 27 à 1050 Bruxelles. Tel: 02 852 80 64. reservation@lebaravins.be. Infos: www.lebaravins.be





Dolma

De plus en plus tendances, les restos végétariens installent leurs quartiers à Flagey. Ici, on ne mange donc pas de viande, plutôt des produits de saison et la priorité est apportée au local de filière courte. L'établissement existe depuis plus de 40 ans, mais le concept a débarqué en 2015 avec le jeune chef Vincent Philippot. Entièrement rénové, l'endroit est chaleureux et lumineux. Chaque jour, le buffet est alimenté de plats différents, avec des recettes inventives, des saveurs exotiques et les douceurs telles que la "Tarte Dolma" au chocolat, noisette et crème de marrons.

--> Dolma, 329, Chaussée d’Ixelles à Ixelles. Tel:02 649 89 81. Infos: http://restaurant.dolma.be





Takumi





La cuisine japonaise, c'est complètement tendance. Ici, quasi sur la place Flagey, il s'agit de manger un peu sur le pouce, dans un cadre agréable et posé, mais parfois un peu serré. Takumi décline les gyozas maison et propose aussi nouilles, domburis, ravioli et burgers (à midi) à tomber. A tester: les fameuses limonades maison !

--> Takumi, rue Lesbroussart 8, à Ixelles. Tel: 0488 43 04 42. Infos: www.takumi.be





La Crème





Rue Lesbroussart, il y a Reservoir Shop. Connu pour ses fins de séries bradés de belles sapes, la boutique s'est dédoublée il y a peu pour proposer, à quelques mètres, une sélection pointue de vêtements, sneakers, chaussures pour les "dandys" et les modeuses des villes. Bref, "la crème de la crème".

--> La Crème, rue Lesbroussart 41b, à Ixelles. Infos sur Facebook





Mayerson Barbier





A l'heure où la mode hipster est à son comble, ce sont les barbiers qui en profitent. Il y a déjà un an et demi, Mayerson Barbier s'est installé à quelques pas de la place Flagey. Ici, on travaille à l'ancienne. D'ailleurs, le salon ravira les amoureux de vintage. Côté prestations, l'établissement londonien propose la taille de la barbe, la coupe de printemps, le rasage des joues de près, la coupe de cheveux, etc.

--> Mayerson Barbier, chaussée de Vleurgat 136, à Ixelles. Tel: 02 647 58 68. Infos: www.mayerson.be





Churrasqueira Portugal





Juste à la limite du quartier Flagey, lorsqu'on se rend à Etterbeek par le Pont du Germoir, on côtoie un petit peu le Portugal. Non loin de la fameuse Pastelaria Garcia, et juxtaposé au café Portugal, un petit traiteur vient d'ouvrir ses portes il y a peu. Au menu: des grillades, des croquettes de morue, du poulet, des tas d'autres spécialités portugaises et des produits d'épicerie comme du vin, du chocolat, des conserves. Ouvert tard le soir !

--> Churrasqueira Portugal, rue du Germoir 4, à Ixelles. Tel: 02 647 98 71. Infos: www.churrasqueiraportugal.be





A noter l'ouverture prochaine sur la place Flagey d'un Ellis Gourmet Burger qui remplacera l’Épaulé Jeté, fermé depuis cet hiver.